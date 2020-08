Pět let od „Zvládneme to“. Jednala bych stejně jako tehdy, říká Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová před pěti lety ujistila Němce památnou větou „Wir schaffen das“ (Zvládneme to), že uprchlickou krizi země ustojí. I dnes by prý postupovala stejně, ačkoliv by už stejnou větu nepoužila. Německé politické strany ale nejsou zcela přesvědčené, že se Německo skutečně situaci zvládlo.