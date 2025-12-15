Poslanec AfD přivítal kolegu nacistickým pozdravem, čelí obvinění

Moosdorfův případ se stal v červnu 2023, kdy podle státního zastupitelství u vstupu do Spolkového sněmu v prostoru šaten přivítal kolegu po nacistickém způsobu sražením pat a zvednutím pravice. Kvůli tomu ho státní zastupitelství obvinilo z používání protiústavních symbolů. Spolkový sněm už šedesátiletého Moosdorfa zbavil imunity.
Cellistu Moosdorfa, který byl před vstupem do politiky členem vyhlášeného Lipského smyčcového kvarteta, kritici označují za obzvláště proruského. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vystupuje proti zbrojní pomoci Kyjevu a tvrdí, že postavit se Rusku znamená skončit jako v roce 1945. Tehdy Sovětský svaz a západní spojenci porazili nacistické Německo.
Terčem kritiky, a to i ve vlastní straně, se stal Moosdorf také v loňském roce poté, co přijal čestnou profesuru na hudební akademii v Moskvě. Do letošního června zastával Moosdorf post zahraničněpolitického mluvčího strany. Jeho předchůdcem na této pozici byl Petr Bystroň, který je českého původu. Bystroň nyní čelí podezření, že od proruského portálu Voice of Europe přijímal úplatky.
V Německu je zakázané pronášet vícero hesel, která nacisté používali. Takové zákazy se vztahují mimo jiné na nacistické pozdravy, zapovězeno zůstává i rozloučení s německým pozdravem (mit deutschem Gruß), které nacisté rovněž zneužili.