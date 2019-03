Pomocníkovi teroristů z 11. září dali Němci před deportací 180 tisíc

Mutasádik žil v severoněmeckém Hamburku, kde patřil ke skupině Muhammada Atty. Tento Egypťan se později s dalšími islamisty přestěhoval do USA. Tam 11. září unesli letadla a narazili s nimi do Světového obchodního centra v New Yorku a na Pentagon. Připravili tak o život přes 3 000 lidí.

Mutasádik byl jediný, koho německé soudy poslaly za mříže za pomoc teroristům. Stalo se tak v roce 2006 po zdlouhavém procesu. Podle justice převedl z Hamburku sebevražedným pilotům peníze. Maročan tvrdil, že se s Attou a jeho komplici sice přátelil, o jejich úmyslech prý ale nevěděl.



Mutasádikovu deportaci úřady pečlivě připravovaly a to za účasti hamburské věznice Fulsbüttel, odkud Maročana propustili ráno 15. října 2018. Policisté jej pak v želízkách převezli vrtulníkem na místní letiště. Odtamtud putoval do Frankfurtu, odkud jej večer přepravili do marocké Casablanky.

Později se ale zjistilo, že složitou operaci poznamenalo pochybení. Jako všem propouštěným vyplatili v káznici Mutasádikovi jeho vězeňský účet. Na ten si trestanci ukládají odměny za práci ve vězení i kapesné v přibližné výši 30 eur za měsíc. Podle Spiegelu dostal Mutasádik obálku se 7 000 eury v hotovosti.



To je pro nový život v Maroku slušná částka. Novináři Mutasádika ve vlasti vypátrali, odmítl jim však sdělit, co s penězi udělal.

Hamburské státní zastupitelství zahájilo proti vězeňské správě vyšetřování kvůli porušení zákona o vnějších hospodářských vztazích. Mutasádik je totiž kvůli svému členství v islamistické síti Al-Káida téměř na všech teroristických seznamech světa. Proto mu mají být finance zmrazovány a platby odpírány.

Podle Spiegelu je případ „víc než jen trapný“. List naznačuje, že záležitost mohou začít prověřovat i v USA.