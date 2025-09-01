Svena Liebicha v roce 2023 soud ve východoněmeckém Halle uznal vinným ze štvaní lidu, pomluvy a urážky. Dostal osmnáctiměsíční nepodmíněný trest. Muž si však úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz). V pátek ovšem Liebichová k výkonu trestu nenastoupila.
Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici
„Bylo nám jasné, že je pochybné, zda se Liebichová dostaví,“ řekl v pondělí vrchní státní zástupce Dennis Cernota. Prokuratura podle něj přijala „operativní opatření“, která ale nebyla úspěšná. Po Liebichové nyní policie pátrá. „Díváme se například na sociální sítě,“ sdělil mluvčí policejní inspekce v Halle. O pomoc policie požádala i veřejnost.
Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost teprve loni v listopadu. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.
Změnit pohlaví prohlášením? Ze všech se dělají blázni, žádá změnu německý ministr
Proti schválení zákona vystupovala Alternativa pro Německo (AfD), ale i někteří členové konzervativní unie CDU/CSU. Současný ministr vnitra z CSU Alexander Dobrindt už minulý týden řekl, že chce zákon změnit, aby zabránil jeho zneužívání.
„Z justice, veřejnosti i politiků se tu dělají blázni, protože to zákon o sebeurčení umožňuje,“ řekl časopisu Stern. Organizace bojující za práva sexuálních a genderových menšin naproti tomu upozorňují, že zákon pomohl už tisícům lidí a jeho změna se chystá jen kvůli jedinému případu zneužití.