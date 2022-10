Německo plánuje povolit rekreační užívání marihuany. Cílem je ochrana dětí

Nad výrobou i obchodem s konopím by měla být veřejná kontrola, prezentoval návrh nové německé legislativy tamní ministr zdravotnictví Karl Lautenbach. Plnoletí lidé by měli mít možnost nákupu, držení a konzumace „20 až 30 gramů“ pro osobní spotřebu. Pro mladší osmnácti let let má být užívání této drogy nadále zapovězeno.