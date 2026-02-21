Jaká je naděje na úspěch tohoto záměru, není jasné. Legalizaci totiž schválila vláda, kterou vedla sociální demokracie (SPD), jež je koaličním partnerem CDU v nynějším kabinetu.
Zákon umožňuje od 1. dubna 2024 v Německu lidem starším 18 let pěstovat pro svou potřebu nejvýše tři rostliny konopí, mít u sebe 25 gramů a doma uchovávat až 50 gramů této drogy. Mohou vznikat také kluby, které konopí pro své členy nekomerčně pěstují. Povolení pro provoz klubů vydávají jednotlivé spolkové země.
Studie zveřejněná loni v září uvedla, že rok a půl po částečné legalizaci rekreačního užívání marihuany v Německu nelze sledovat žádné výrazné dopady na omezení černého trhu. Autoři hodnocení zároveň uvedli, že na přesvědčivá data je třeba si ještě nějakou dobu počkat.
Zákon o částečné legalizaci marihuany přijala vláda kancléře Olafa Scholze, kterou tvořili SPD, Zelení a svobodní demokraté (FDP). Na jeho zrušení dosud tlačila především bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera. K ní se v sobotu na sjezdu připojili i Merzovi křesťanští demokraté.
Schválený návrh koaliční vládu CDU/CSU a SPD vyzývá, aby bylo držení, pěstování a distribuce marihuany opět trestné. Podle něj částečná legalizace přinesla „ve větším množstvím sociální, zdravotní a bezpečnostněpolitické výzvy“.
Návrh sjezdu ke schválení předložila Ženská unie, která sdružuje ženy v CDU. Její předsedkyní je ministryně zdravotnictví Nina Warkenová.