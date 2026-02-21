Vládnoucí německá CDU chce zrušit částečnou legalizaci marihuany

Autor: ,
  16:30
Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich Merz, v sobotu tento záměr schválili na celostátním sjezdu ve Stuttgartu.
Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) ve Stuttgartu (20. února 2026) | foto: Reuters

Kvetoucí rostliny konopí ve skleníku společnosti Aurora Deutschland GmbH v...
Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...
Kvetoucí rostliny konopí ve skleníku společnosti Aurora Deutschland GmbH v...
Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...
15 fotografií

Jaká je naděje na úspěch tohoto záměru, není jasné. Legalizaci totiž schválila vláda, kterou vedla sociální demokracie (SPD), jež je koaličním partnerem CDU v nynějším kabinetu.

Zákon umožňuje od 1. dubna 2024 v Německu lidem starším 18 let pěstovat pro svou potřebu nejvýše tři rostliny konopí, mít u sebe 25 gramů a doma uchovávat až 50 gramů této drogy. Mohou vznikat také kluby, které konopí pro své členy nekomerčně pěstují. Povolení pro provoz klubů vydávají jednotlivé spolkové země.

Německé dráhy zakážou užívání marihuany na nádražích

Studie zveřejněná loni v září uvedla, že rok a půl po částečné legalizaci rekreačního užívání marihuany v Německu nelze sledovat žádné výrazné dopady na omezení černého trhu. Autoři hodnocení zároveň uvedli, že na přesvědčivá data je třeba si ještě nějakou dobu počkat.

Zákon o částečné legalizaci marihuany přijala vláda kancléře Olafa Scholze, kterou tvořili SPD, Zelení a svobodní demokraté (FDP). Na jeho zrušení dosud tlačila především bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera. K ní se v sobotu na sjezdu připojili i Merzovi křesťanští demokraté.

Německo plánuje povolit rekreační užívání marihuany. Cílem je ochrana dětí

Schválený návrh koaliční vládu CDU/CSU a SPD vyzývá, aby bylo držení, pěstování a distribuce marihuany opět trestné. Podle něj částečná legalizace přinesla „ve větším množstvím sociální, zdravotní a bezpečnostněpolitické výzvy“.

Návrh sjezdu ke schválení předložila Ženská unie, která sdružuje ženy v CDU. Její předsedkyní je ministryně zdravotnictví Nina Warkenová.

Vstoupit do diskuse

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel

Přímý přenos
Na Staroměstském náměstí se u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na...

V Praze a na dalších místech v Česku se konají shromáždění na podporu Ukrajiny při příležitosti čtvrtého výročí napadení země Ruskem. Na Staroměstském náměstí v centru metropole se sešlo několik...

21. února 2026  10:04,  aktualizováno  16:34

Bratislavu a okolí zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. Lidem se třásl nábytek

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení (21. února 2026)

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. První údaje uváděly sílu 4,6. Obyvatelé uvádí, že lehké otřesy byly cítit v Bratislavě. Geofyzikální ústav Akademie věd, který sleduje zemětřesení v...

21. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:32

Vládnoucí německá CDU chce zrušit částečnou legalizaci marihuany

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich...

21. února 2026  16:30

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik...

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Ukrajinská armáda potvrdila, že střelami...

21. února 2026  10:27,  aktualizováno  16:14

Podrobit a upálit. Jak čarodějnické procesy umetly cestu k nástupu kapitalismu

Upalování čarodějnic ve středověku. Německá rytina z roku 1883

Co vězí za feministickou obsesí čarodějnicemi? Byla hlavním důvodem masových poprav jen pověrčivost? Slavná italská feministka Silvia Federici argumentuje, že klíčovou roli v nich sehrál nástup...

21. února 2026

Možná si dodělám vysokou, říká zlatá Zuzana Maděrová. Na svahu ji mnozí nepoznali

Dětské závody v obřím slalomu na snowboardu organizuje pod Ještědem klub SNB...

Že sjíždí svah libereckého Ještědu zrovna zlatá olympionička, mnozí netuší, protože Zuzana Maděrová výjimečně vyměnila snowboard za lyže. Navíc není na víkendových závodech v obřím slalomu v roli...

21. února 2026  15:50

Britská vláda chce vyškrtnout Andrewa z nástupnictví. Chystá speciální zákon

Princ Andrew (Balmoral, 10. září 2022)

Britská vláda zvažuje, že bývalému princi Andrewovi zapletenému do skandálu kolem zesnulého amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina odejme právo na následnictví...

21. února 2026  15:37

Na prestižní teheránské univerzitě vypukly další protesty proti íránskému režimu

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Na renomované teheránské univerzitě v sobotu, na začátku nového semestru, vypukly nové protesty proti íránskému režimu. Na technické Šarífově univerzitě studenti provolávali protestní hesla a střetli...

21. února 2026  15:03

Pouličníci Brna: Příroda je oběť hrabivosti, hřímal Bayer. Profesora zabili nacisté

Premium
Arboretum Křtiny, které spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně, založil August...

Jeho jméno nese ulice v brněnské čtvrti Veveří nedaleko lužáneckého parku, posluchárna na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě i přírodní rezervace na úbočí vrchu Proklest mezi Křtinami a...

21. února 2026

Jak se pozná falešný med? Potravinové podvody způsobují stamiliardové škody

Ilustrační snímek

Potravinové podvody se často nehlásí a jejich skutečný rozsah tak zůstává skrytý. Odhad z roku 2025 přesto mluví o celosvětových škodách kolem 290 miliard korun ročně. Nejčastěji se falšují běžné i...

21. února 2026

Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu budí vášně i pohoršení. Jako by Rusové točili Trumpa

Premium
Jude Law jako Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu

Patřil k nejočekávanějším filmům roku, jenže první reakce na titul Čaroděj z Kremlu, který do Česka dorazí koncem února, nejsou zrovna nadšené. Padají v nich i výrazy jako brak, karikatura nebo...

21. února 2026

Trump dostal facku a zuří. Rozsudek o clech bude mít dalekosáhlé následky

Premium
Donald Trump na palubě Air Force One

Americký prezident Donald Trump označil soudce Nejvyššího soudu za národní „ostudu“ a „nevlastenecké“ sluhy cizích zájmů. Reagoval tak na rozhodnutí, že jeho cla jsou neústavní. Podle pozorovatelů je...

21. února 2026  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.