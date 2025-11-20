Nervozita, všude zábrany. V Magdeburku rok po útoku otevřeli vánoční trhy

V tichosti, bez slavnostního zahájení či zvláštního programu začaly v Magdeburku na východě Německa vánoční trhy. Stánky se otevřely přesně jedenáct měsíců po útoku, při kterém zahynulo šest lidí. Kvůli sporu, jaká mají být letos bezpečnostní opatření, přitom nebylo jasné, zda trhy letos vůbec budou. Mezi stánkaři nervozita sice trochu panuje, jejich nekonání by ale byla výhra zla.
Magdeburské náměstí Alter Markt (Starý trh) a jeho okolí zaplnila více než stovka stánků, nechybí ani kolotoče či obří ruské kolo. Celá oblast v historickém jádru města je přitom chráněna zábranami – červenými a zelenými betonovými bloky ve tvaru kostek lega, pytli s pískem i výsuvnými patníky. U hlavních přístupů stojí policisté a zaměstnanci bezpečnostních agentur. Do opatření, která mají ochránit stánkaře i návštěvníky, investoval Magdeburk letos více než 250 000 eur (šest milionů Kč).

Loni 20. prosince najel mezi stánky vánočního trhu v Magdeburku úmyslně saúdskoarabský lékař Tálib Abdalmuhsin. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let, více než 300 lidí zranil. Nyní čelí obžalobě z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni. Podle prokuratury jednal z frustrace ze styku s německými úřady. Proces s nyní 51letým mužem začal minulý týden ve zvlášť vybudované soudní hale na východě města, jen pár kilometrů od vánočních trhů. Koná se i ve čtvrtek. Počtem účastníků je proces jedním z největších v poválečných dějinách Německa.

Kromě justice se loňskou předvánoční tragédií zabývá i vyšetřovací výbor sněmu spolkové země Sasko-Anhaltsko, jejíž je Magdeburk metropolí. Soustředí se především na chyby v bezpečnostních opatřeních, například na chybně umístěné betonové bloky a nezajištěné úseky v bezpečnostním perimetru kolem tržiště. Právě kvůli nim byla letos opatření pod drobnohledem. Zemský správní úřad původně konání trhů kvůli pochybnostem o jejich bezpečnostním konceptu nedoporučil. Po jednání úřadu a zástupců města ale nakonec povolení vydáno bylo.

„Jinak by vyhrálo zlo“

Stánkaři se shodují, že trochu nervozity mezi nimi panuje. „Nemůžeme se ale nechat odradit, jinak by vyhrálo zlo,“ míní Marie, která prodává ve stánku se svařeným vínem. Podle prodavače ve stánku s exotickým ovocem jsou bezpečnostní opatření letos velmi dobrá, a proto nemá strach, že by se mohl loňský tragický útok opakovat.

Odradit se nenechala ani řada obyvatel Magdeburku. Krátce po otevření se přišel podívat pan Johannes s manželkou. „Magdeburk je sebevědomé a silné město, přežili jsme toho v minulosti hodně, přežijeme i tohle,“ řekl. Ukázal přitom na historickou fotografii Magdeburku na jednom ze stánků, která zachycuje město srovnané se zemí nálety spojenců za druhé světové války. Podle Johannese se nesmí zapomínat ani na rodiny a blízké obětí loňského útoku, pro které bude vánoční období těžké. „Život ale musí jít dál,“ dodal.

Vzpomínky na loňský útok zůstávají ve městě živé. U kostela svatého Jana nedaleko náměstí Alter Markt, které se loni stalo improvizovaným pietním místem, jsou stále květiny, plyšové hračky i sošky andělů. Čtvercové desky zasazené do chodníku v okolí náměstí nesou jména obětí. Také kolem nich jsou rozprostřené květiny a svíčky.

Vánoční trhy se terčem útoku nestaly jen loni v Magdeburku. Už v roce 2016 zaútočil tuniský islamista na trhy na náměstí Breitscheidplatz v Berlíně. Jednou ze 13 obětí islámského radikála z Tuniska byla Češka Naďa Čižmárová, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.

V posledních dnech se v německých médiích právě v souvislosti s nadcházejícím adventem objevují zprávy o tom, že vysoké náklady na bezpečnostní opatření pořádání vánočních trhů mnohde komplikují.

Některá menší města, kde náklady na bezpečnost nesli pořadatelé – často dobrovolnické spolky – už trhy letos odřekla. Svaz měst a obcí minulý týden ústřední německou vládu vyzval, aby na bezpečnostní opatření přispěla, boj proti terorismu je totiž podle něj úkolem státu.

Podle agentury DPA se ale naprostá většina ze zhruba tří tisíc vánočních trhů v Německu stejně jako v minulých letech uskuteční. V Magdeburku se otevřely jedny z prvních. Nejznámější trhy v Drážďanech a Norimberku přivítají první návštěvníky příští týden.

