Saúdský lékař najel na vánočním trhu v Magdeburku do lidí. Mrtvé je i malé dítě

Do Sněmovny by se v listopadu dostali Motoristé i KSČM. Volby by vyhrálo ANO

V listopadu by volby Sněmovny vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 33,5 procenta hlasů. Druhá by skončila ODS s 11,5 procenty a třetí hnutí STAN s 10 procenty. Do Sněmovny by se probojovala také KSČM...