Trhy budou. V Magdeburku rok po útoku ladí přísná bezpečnostní opatření

Primátorka Borrisová v pondělí na mimořádném zasedání městského zastupitelstva informovala o dopise sasko-anhaltského Zemského správního úřadu, který kritizoval bezpečnostní koncept pro vánoční trhy, mimo jiné ochranu příjezdových cest.
Borrisová proto řekla, že město nemohlo vydat ke konání letošních vánočních trhů povolení. U obyvatel města se to podle německých médií setkalo s nepochopením.
Ve středu se představitelé Magdeburku sešli se zástupci spolkové země. Borrisová po schůzce uvedla, že zpřísní bezpečnostní opatření, aby se vánoční trhy mohly konat. Konkrétní opatření ani náklady na ně primátorka nezmínila.
„Čekají nás teď noční směny, abychom do bezpečnostního konceptu dostali všechny detaily,“ uvedla. Předseda Zemského správního úřadu Thomas Pleye řekl, že je bezpečnost trhů „důležitější než kdy dřív“. „Musíme dodržet určité standardy – jsme to lidem dlužní,“ dodal.
Loni 20. prosince úmyslně najel na vánoční trhy v centru města nyní 51letý saúdskoarabský lékař Tálib Abdalmuhsin. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Dalších více než 300 lidí zranil. Podle obžaloby jednal z frustrace ze styku s německými úřady.
Proces s ním začal v pondělí ve zvlášť vybudované soudní hale v Magdeburku, počtem účastníků je jedním z největších v poválečných dějinách Německa. Muži hrozí doživotní vězení či umístění na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, a to na neurčito.
Letošní trhy měly v Magdeburku původně začít už příští týden ve čtvrtek. Zda se podaří termín dodržet, není nyní jasné. Stánky na náměstí Alter Markt začali dělníci stavět už na konci října. Od minulého týdne zdobí náměstí i 14 metrů vysoký vánoční strom.