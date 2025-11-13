Trhy budou. V Magdeburku rok po útoku ladí přísná bezpečnostní opatření

  9:07
Vánoční trhy ve východoněmeckém Magdeburku se zřejmě letos přece jen uskuteční. Po jednání se zástupci spolkové země Sasko-Anhaltsko to řekla magdeburská primátorka Simone Borrisová. Město podle ní bude muset ale dál zpřísnit bezpečnostní opatření. Právě kvůli pochybám o bezpečnostním konceptu se proti konání trhů postavil sasko-anhaltský Zemský správní úřad. Loni v prosinci na magdeburské trhy úmyslně najel vozem občan Saúdské Arábie, který zabil šest lidí a přes tři stovky dalších zranil.
Vánoční trhy v německém Magdeburku dva dny po útoku (22. prosince 2024)

Vánoční trhy v německém Magdeburku dva dny po útoku (22. prosince 2024)

V Magdeburku začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku...
V Magdeburku začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku...
Vánoční trhy v německém Magdeburku dva dny po útoku (22. prosince 2024)
Tálib Abdalmuhsin u soudu v Magdeburku (11. listopadu 2025)
Primátorka Borrisová v pondělí na mimořádném zasedání městského zastupitelstva informovala o dopise sasko-anhaltského Zemského správního úřadu, který kritizoval bezpečnostní koncept pro vánoční trhy, mimo jiné ochranu příjezdových cest.

Borrisová proto řekla, že město nemohlo vydat ke konání letošních vánočních trhů povolení. U obyvatel města se to podle německých médií setkalo s nepochopením.

Ve středu se představitelé Magdeburku sešli se zástupci spolkové země. Borrisová po schůzce uvedla, že zpřísní bezpečnostní opatření, aby se vánoční trhy mohly konat. Konkrétní opatření ani náklady na ně primátorka nezmínila.

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

„Čekají nás teď noční směny, abychom do bezpečnostního konceptu dostali všechny detaily,“ uvedla. Předseda Zemského správního úřadu Thomas Pleye řekl, že je bezpečnost trhů „důležitější než kdy dřív“. „Musíme dodržet určité standardy – jsme to lidem dlužní,“ dodal.

Loni 20. prosince úmyslně najel na vánoční trhy v centru města nyní 51letý saúdskoarabský lékař Tálib Abdalmuhsin. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Dalších více než 300 lidí zranil. Podle obžaloby jednal z frustrace ze styku s německými úřady.

Proces s ním začal v pondělí ve zvlášť vybudované soudní hale v Magdeburku, počtem účastníků je jedním z největších v poválečných dějinách Německa. Muži hrozí doživotní vězení či umístění na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, a to na neurčito.

Útočník z Magdeburku u soudu mluvil hodiny, líčení využil k sebeprezentaci

Letošní trhy měly v Magdeburku původně začít už příští týden ve čtvrtek. Zda se podaří termín dodržet, není nyní jasné. Stánky na náměstí Alter Markt začali dělníci stavět už na konci října. Od minulého týdne zdobí náměstí i 14 metrů vysoký vánoční strom.

Historicky nejdelší paralýza americké vlády skončila. Je to velký den, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů. „Země...

13. listopadu 2025  6:18

Je nám líto, že jste umřel, napsala pojišťovna stovkám žijících Američanů

Lidé uctívají zesnulé během dušiček na Olšanském hřbitově.

V dnešní době, kdy se digitalizace dotkla každého oboru od bankovnictví po pohřebnictví, se i sebemenší softwarová chyba může proměnit v bizarní událost. Své o tom ví obyvatelé amerického státu...

13. listopadu 2025

