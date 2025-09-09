Zaplavené ulice i sklepy. Západ Německa a Lucembursko zasáhly vydatné lijáky

V Německu bouřky zasáhly především spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko. V Mönchengladbachu hasiči do rána podnikli přes 70 zásahů, kdy mimo jiné zachraňovali rodinu ze zatopeného bytu.
Vyprošťovali také řidiče, kteří s auty uvázli na zaplavených silnicích. V Bedburgu se odehrály podobné zásahy, hasiči tam na více než stovce míst odčerpávali vodu ze sklepů a rovněž budovali hráze z pytlů naplněných pískem.
|
Začátek týdne bude teplý a slunečný, ve středu do Česka dorazí přeháňky
Silný déšť zkomplikoval dopravu. Na dálnici A4 u Frechenu se převrátilo po smyku nákladní auto, na místě se vytvořily několikakilometrové kolony. V Düsseldorfu se voda dostala do tunelu na dálnici A46, uvedla agentura DPA.
Ve Willichu muselo opustit své domovy kvůli stoupající hladině řeky Niers asi 200 lidí. Radnice uvedla, že evakuace byla preventivním opatřením pro případ, kdy by se řeka rychle vylila z břehů.
V Lucembursku hlásí hasiči rovněž stovky zásahů a stovky telefonátů na nouzovou linku. S následky lijáků se tam podle první bilance potýká na 21 obcí.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz