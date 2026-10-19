Trénovali jsme na autoškolu. K proražení plotu na letišti v Lipsku se přiznali Syřané

Krátce před sobotní půlnocí ostraha letiště Lipsko/Halle objevila díru v plotě, který areál obklopuje. Vyvolalo to obavy mimo jiné kvůli srpnovému hybridnímu útoku. U ukrajinských letadel tehdy zaměstnanec letiště našel dron s výbušninou. Rozbuška byla ale podle všeho vadná. Německo ze zodpovědnosti za pokus o útok obvinilo ruské tajné služby. Moskva to odmítá.
Už první poznatky o sobotním incidentu naznačovaly, že plot prorazilo vozidlo jedoucí po veřejné silnici. Týmy, které prohledávaly letiště, nenašly ani vozidlo, ani žádného cizího člověka.
Nedaleko místa zbořeného plotu stála ruská nákladní letadla An-124. Stojí tam od roku 2022, protože nemohou kvůli protiruským sankcím Evropské unie vzlétnout.
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Incident na letišti v Lipsku. Policie šetří proražený plot nedaleko ruských strojů
Deník Bild v pondělí s odvoláním na své zdroje napsal, že se policii v neděli přihlásili dva Syřané. Dvacetiletý muž bez řidičského průkazu prý při incidentu seděl za volantem, na místě spolujezdce byl 32letý muž, kterému vůz patřil.
Řidič se připravoval na zkoušku v autoškole, nad vozem ale ztratil kontrolu a naboural do plotu, tvrdí Syřané. Podle Bildu policie na místě našla část vozu Audi A5. Automobil stejné značky zabavila dotčeným Syřanům. Nyní prověřuje, zda je jejich verze věrohodná.