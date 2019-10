V Německu najel Syřan kamionem do řady aut, zranil nejméně 8 lidí

9:47 , aktualizováno 9:56

Řidič ukradeného kamionu zranil v pondělí v německém Limburgu nejméně osm lidí, když na silnici naboural do řady aut. Policie řidiče zadržela a zatím nezná motivu jeho činu. Vyšetřovatelé nevylučují, že by mohlo jít o teroristický čin. Oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. Podle policie řídil nákladní vůz syrský občan.