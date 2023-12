Mnichovské letiště v úterý kvůli ledovce ruší lety, omezí to i lety z Prahy

„V úterý 5. prosince 2023 nebudou na mnichovském letišti od počátku letového provozu do 12:00 možné žádné starty a přílety. Důvodem je ohlášený mrznoucí déšť v noci na úterý, který by znemožnil bezpečný letový provoz,“ uvedlo letiště. Poznamenalo, že omezení se bude týkat nejméně 150 vzletů a 160 přistání.

Z Mnichova do Prahy neodletí už pondělní noční linka. Z Prahy je pak v úterý v 07:05 plánován let do Mnichova, který ale letiště v bavorské metropoli podle dnešního prohlášení nebude moci odbavit.

Kvůli prudkému vpádu zimy do Bavorska byl provoz mnichovského letiště pozastaven v sobotu. Dopad to mělo i na odlety a přílety na dalších letištích včetně spojů s Prahou. Provoz se podařilo obnovit v neděli ráno, potíže ale nadále přetrvávají a řada letů byla i dnes zrušena. Mnichovské letiště uvedlo, že provoz je dnes výrazně omezený.