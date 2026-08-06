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Nová míra nebezpečí. Němci kvůli dronům na letišti v Lipsku prověřují cizí stopu

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  11:18
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...

Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026) | foto: Hendrik SchmidtČTK

Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...
Policista v ochranném obleku zasahuje na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5....
Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
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Nález dronu s výbušninou na letišti v Lipsku představuje pro Německo novou úroveň nebezpečí, prohlásil tamní ministra vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé nyní prověřují, zda za útokem stojí cizí mocnost. Pokud by se podezření potvrdilo, šlo by podle německých představitelů o další eskalaci hybridních hrozeb v Evropě.

„Máme tu co do činění se soupeřením, do něhož mohou být zapojeny i zahraniční mocnosti, které se zjevně snaží přispět ke značné nejistotě v Německu,“ uvedl Dobrindt. Podle něho okolnosti případu nenasvědčují tomu, že by za akcí stáli amatéři. Vyšetřovatelé ji proto posuzují jako profesionálně připravenou hybridní operaci, podotkl ministr.

Zaměstnanci letiště v Lipsku ve středu ráno objevili v nákladní zóně dron s výbušninou nedaleko ukrajinského letadla společnosti Antonov. Policie okamžitě uzavřela část letiště a nálož zneškodnila pomocí robota.

U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou

Incident ale pokračoval i ve vzduchu. Nákladní letoun DHL se totiž během přistávacího manévru střetl s neznámým letícím objektem. Po jeho přistání v Hannoveru pak technici našli drobné poškození na trupu. Německá policie po objektu stále pátrá, podle německých médií to byl zřejmě také dron.

Dobrindt ani další němečtí představitelé Rusko jako možného pachatele přímo nezmínili. Kvůli tomu, že lipské letiště slouží jako logistický uzel NATO a německé armády i jako evropská základna společnosti Antonov Airlines, se ale podezření obrátilo právě na Moskvu. Rusko už v minulosti čelilo obviněním z organizování sabotážních útoků v Evropě.

Rusko zesiluje svou kampaň sabotáží proti Evropě, varuje polská kontrarozvědka

Dobrindt poukázal na „novou úroveň ohrožení“ vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozích incidentů s drony šlo o první případ, kdy byl bezpilotní stroj v oblasti letiště opatřen výbušninou.

Vyšetřovatelé zatím nezveřejnili, jaká exploziva dron nesl. Bulvární deník Bild napsal, že nálož mohla tvořit směsi hnojiva a benzinu. Veřejnoprávní stanice NDR a WDR uvedly, že zařízení obsahovalo pentrit, jednu z hlavních složek semtexu ze stejné chemické skupiny jako nitroglycerin.

„Kdo jiný než Rusko?“

Předsedkyně parlamentní frakce strany Zelených Katharina Drögeová ve čtvrtek vyzvala, aby kancléř Friedrich Merz svolal Národní bezpečnostní radu. Incident označila za „závažný a těžký hybridní útok“. Mnoho podle ní nasvědčuje tomu, že za ním je „státní hráč“. „Pak by se jednalo o státní terorismus, na který je třeba jasně a důsledně reagovat,“ dodala.

Ukrajinský velvyslanec v Německu Oleksij Makejev o viníkovi nepochybuje. „Kdo jiný než Rusko?“ prohlásil podle listu The Guardian. Moskva středeční incident dosud nekomentovala.

„Pokud by se ukázalo, že za tímto činem stojí nějaký stát, nešlo by jen o terorismus, ale o státní terorismus namířený proti Německu a jeho občanům,“ řekl politik opozičních Zelených Konstantin von Notz.

Šéf parlamentního výboru pro zpravodajské služby Marc Henrichmann označil incident za možný pokus zaútočit na společnost důležitou pro Ukrajinu. Pokud se dosavadní informace potvrdí, půjde podle něj o nový stupeň podobných útoků.

Kdo nastražil výbušné balíky do letadel? Tajné služby ukazují na Rusko

Letiště Lipsko/Halle bylo jedním z dopravních uzlů, na kterých předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb výbušniny do balíčků umístili ruští agenti. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály zásilky na zemi, a nikoli za letu.

Německo i další evropské země v posledních letech řeší sérii podezřelých přeletů neidentifikovaných dronů nad letišti, vojenskými základnami, přístavy nebo logistickými centry. Úřady v několika případech připsaly odpovědnost ruským agentům, Moskva však tato obvinění odmítla.

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