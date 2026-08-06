Krátce před úterní půlnocí objevil zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle nedaleko ukrajinského letadla společnosti Antonov dron, který podle pozdějšího zjištění nesl výbušninu. Podle dosavadních poznatků byla ale roznětka vadná. Letiště následně přerušilo provoz.
Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“. Po objektu policisté stále pátrají. Podle německých médií to byl zřejmě dron.
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Nová míra nebezpečí. Němci kvůli dronu s bombou v Lipsku prověřují cizí stopu
Německá média už ve středu informovala, že dron s trhavinou našli zaměstnanci poblíž letadel ukrajinských aerolinek Antonov. Podle stanic WDR, NDR a listu Süddeutsche Zeitung byla v jednom z nich munice, která krátce předtím dorazila z Francie. Zřejmě ji pak čekal další transport.
Zatímco incident se odehrál na jižní ranveji a ta severní byla už ve středu opět v provozu, nyní je uzavřená severní ranvej. V provozu je naopak ranvej jižní. Letiště vysvětlení těchto opatření neposkytlo.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt kvůli incidentu ve středu přerušil dovolenou a přiletěl do Lipska. V souvislosti s případem pak hovořil o „scénáři hybridního útoku“. „Musíme předpokládat, že jde o velmi vážný bezpečnostní incident,“ uvedl. Poukázal na „nový stupeň ohrožení“ vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozích incidentů s drony šlo o první případ, kdy byl bezpilotní stroj v oblasti letiště opatřen výbušninou.
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U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou
Předsedkyně parlamentní frakce strany Zelených Katharina Drögeová ve čtvrtek vyzvala, aby kancléř Friedrich Merz svolal Národní bezpečnostní radu. Incident na letišti Lipsko/Halle označila za „závažný a těžký hybridní útok“. Mnoho podle ní nasvědčuje tomu, že za ním je „státní hráč“.
Letiště Lipsko/Halle bylo jedním z dopravních uzlů, na kterých předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíčků umístili ruští agenti. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály zásilky na zemi, a nikoli za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.