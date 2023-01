Z vojenského hlediska je největším překvapením překotných úterních událostí ohlášená ochota Bidenovy administrativy poslat na Ukrajinu tanky M1 Abrams. Washington dlouhodobě signalizoval, že se pro Ukrajince nehodí, protože jsou příliš nákladné na údržbu, složité na ovládání a mohlo by trvat i několik let, než se dostanou do bojů proti Rusům.

„Byla to chyba. Němci ztratili určitou část důvěry,“ komentuje výsledek několikaměsíčního přešlapování kolem tanků politolog Vladimír Handl.