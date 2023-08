Německo povolí omezené držení i pěstování konopí. Návrh zákona čelí i kritice

Kabinet německého kancléře Olafa Scholze ve středu schválil návrh zákona, podle něhož lidé starší osmnácti let budou moci držet až 25 gramů a pěstovat tři rostliny konopí pro vlastní potřebu. Návrh ještě projedná parlament, podle ministerstva zdravotnictví by mohl začít platit do konce letošního roku. Z některých spolkových zemí však zaznívá i kritika.