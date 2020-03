Koronavirus je spravedlivý a zachraňuje svět. Německý pořad velebí nákazu

„Je zajímavé, jak je tento virus spravedlivý. Přemůže staré, ale mladí tuto nákazu přežijí téměř bez námahy. To je spravedlivé, protože generace 65 plus za posledních padesát let úplně zdevastovala naši planetu,“ říká Brandes v kontroverzním klipu nazvaném „Koronavirus zachraňuje svět“.

Podle odborníků jsou právě senioři ve věku 65 let a více nejohroženější skupinou. Na koronavirus ve zvýšené míře umírají i lidé s předchozími zdravotními problémy. I na ně Brandes odkazuje.

„Postihuje také lidi s kardiovaskulárními chorobami, které najdeme především v rozvinutých bohatých zemích,“ upozorňuje herec a bloger, podle něhož proto budou nákazou nejvíc zasaženy Spojené státy. „Nebyly to Spojené státy, které přivedly tuto planetu do potíží s jejich politikou růstu za každou cenu?“ táže se Brandes.

Zatímco pro „turbokapitalismus“ je koronavirus zničující rána, planeta „nemohla získat lepší zprávu“. „Zkrachovala letecká doprava, omezuje se výroba, slábne poptávka,“ vyjmenovává „klady“ koronaviru Brandes. „Pokud to bude pokračovat, můžeme brzy zažít nový zelený ráj,“ dodává.

Brandes zároveň vnímá koronavirus i jako řešení migrační krize. „Méně lidí znamená menší nedostatek zdrojů, méně hladu, méně válek a méně důvodů pro uprchlictví.“

Německé satirické video tvrdí, že koronavirus zachrání planetu a vytvoří zelený ráj:



Klip zveřejněný na oficiálním youtubovém účtu skupiny má přes 290 000 zhlédnutí. Mnozí jsou naprosto pobouřeni. „Tohle je satira? Dělat si legraci z úmrtí tisíce lidí je satira?“ táže se například jeden diskutující.



„A za takovou špínu musíme platit? Promiňte, není to vtipné, je to trapné a vlastně to podněcuje lidi (proti seniorům),“ stojí v jiném komentáři.



Proti videu se vyjádřili i někteří politici. Podle poslance Stefana Müllera z vládní CDU je klip „odporný a hloupý“ a ukazuje „naprostý morální bankrot“ některých redakcí.

Stefan Müller (Twitter) @smuellermdb VIDEO: Nach #Umweltsau setzt man beim �RR noch einen drauf! Die Alten sollen an #Corona zu Grunde gehen, verdient haben sie es, weil sie angeblich den Planeten zerst�rt haben. Ekelhafter und d�mmlicher Clip. In manchen Redaktionsstuben ist man moralisch ans Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu Nach #Umweltsau setzt man beim ÖRR noch einen drauf! Die Alten sollen an #Corona zu Grunde gehen, verdient haben sie es, weil sie angeblich den Planeten zerstört haben. Ekelhafter und dümmlicher Clip. In manchen Redaktionsstuben ist man moralisch anscheinend vollkommen bankrott. https://t.co/5pObSgDquq odpovědětretweetoblíbit

Video vzniklo pro online projekt pro mládež veřejnoprávních stanic ARD a ZDF. Mnozí diskutující se tážou, zda mají platit koncesionářské poplatky, pokud pak směřují na výrobu takovýchto děl.



Našli se ale i zastánci videa. Podle jednoho německého komentátora jde o jasnou satiru a skupina má právo ho vytvořit, i když se mnohým může zdát nevkusné. Jinak by šlo o omezování umělecké svobody.

Autoři se za své dílo omluvili. „Rozumíme strachu a hněvu lidí, kteří se v současné době obávají o své vlastní zdraví nebo o své příbuzné a kterých se naše video dotklo,“ napsali. Hájí se, že sarkastickým videem chtěli upozornit na pojetí viru jako „předpokládaného ochranného reflexu planety“.

Není to poprvé, co se německé veřejnoprávní stanice staly terčem kritiky kvůli necitlivé satiře na ekologická témata. V prosinci kanál Westdeutscher Rundfunk (WDR) odvysílal píseň dětského sboru, která líčí babičku jako neekologické čuně. Umělecký ředitel televize Tom Buhrow se za text písně musel omluvit.

Podle Institutu Roberta Kocha je v Německu 13 957 případů nákazy koronavirem. Nemoci COVID-19 podlehlo 31 lidí.