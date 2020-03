Zásob máme dost, uklidňují německé obchody zákazníky. Někteří panikaří

V pátek řekla mluvčí skupiny REWE, jedné z největších německých obchodních sítí provozující supermarkety, že na začátku týdne se nesetkali s žádnou panikou, to se ale rychle změnilo.

„Zaznamenali jsme rostoucí nákupy potravin a konzervovaného zboží napříč zemí,“ uvedla před víkendem mluvčí skupiny, kam patří i v Česku známý řetězec Penny Market.

I další německé řetězce zaznamenaly zvýšený zájem zákazníků. Podle řetězce Lidl Němci shromažďují především dlouhotrvající potraviny, těstoviny, toaletní papíry či dezinfekce. Řetězec Kaufland ze stejné obchodní skupiny připustil, že u velmi žádaných výrobků může krátkodobě dojít k jejich nedostatku.

Nákupy těch Němců, kteří se připravují na možnou karanténu, se výrazně projevily na tržbách německých obchodů. V supermarketech v Berlíně a Braniborsku se minulý týden tržby zvýšily o 30 až 40 procent. Podle viceprezidenta sdružení maloobchodníků Berlín-Braniborsko Güntera Pätse se zvláštnímu zájmu zákazníků těší konzervovaný chleba, o který předtím skoro nikdo nestál.

Mluvčí sdružení obchodníků Německa Kai Falk v sobotu řekl agentuře DPA, že struktury zásobování jsou efektivně a dobře připraveny a zákazníci se tedy nemusí obávat, že by se ocitli bez jídla. Falk připouští, že zatím však není jisté, jak další šíření viru ovlivní nákupní chování spotřebitelů.

I přes ujištění německých obchodníků se na německých sociálních sítích šíří obrázky „vybrakovaných regálů“. Někteří Němci nicméně přiznávají, že se s žádnými vykoupenými obchody nesetkávají. „V mém městě jsou všechny supermarkety stejně dobře zásobené jako vždy. Kde se všechny tyto nákupy odehrávají?“ cituje server Focus jednoho uživatele.

Podle agentury DPA velmi záleží, do kterého obchodu zrovna člověk vejde. Zatímco v jednom supermarketu v Mnichově jsou všechny regály plné a prodavači mluví o běžné poptávce, v jiném je několik polic prázdných a polepených papírky, které upozorňují zákazníky, že dané zboží už na skladě není.



Podle expertů jednat jako „křeček“ nemá příliš smysl a v mnohém může být kontraproduktivní. Ekonom Marcel Fratzscher varuje před „stádovým chováním“, které může vyústit až v „ďábelskou spirálu“, kdy spotřebitelé podlehnou nebezpečné panice.

Hygienik Nils Hübner z Greifswaldské univerzity upozorňuje, že ani v karanténních oblastech v Číně a v severní Itálii nedošlo k žádnému hladomoru a nedá se čekat, že by něco takového postihlo zrovna Německo. Podle něj je přehnané nakupovat příliš mnoho zásob, které se zbytečně zkazí.



Doporučení německého úřadu

Němci se při nakupování zásob mohou řídit návodem, které pro případ epidemií připravil Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (BKK). Úřad doporučuje, aby v přípravě na epidemii si dávali zvlášť pozor na pitný režim s tím, že jeden člověk potřebuje 14 litrů tekutiny na týden. Proto by měli shromažďovat zvláště minerální vodu a ovocný džus.

Někteří Němci si doporučení na nutný dostatek tekutin vykládají velmi svérázně:

Co se týče jídla, BKK radí, aby si zákazníci pořizovali jídlo, které dlouho vydrží a věnovali pozornost datu zakoupení potraviny. Doporučuje jim též, aby nověji zakoupené jídlo dávali do zadních poliček a to starší dopředu. Tímto způsobem lépe zajistí, že starší potraviny spotřebují dřív.



Podle Deutsche Welle německá důkladnost neunikla zahraničím médiím. Bulharský deník 24 Chasa oceňuje rady úřadu. Podle něj zákazníci zcela neuváženě hromadí spoustu produktů, aniž by měli jasnou představu, zda je skutečně potřebují.

V Německu se novým typem koronaviru zatím nakazilo 150 lidí. Prvního infikovaného hlásí Berlín, celkem je zasaženo deset ze 16 německých spolkových zemí. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes uvedl ředitel Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler

Nejpostiženější spolkovou zemí je stále nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko.