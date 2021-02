Němci nepustili přes hranice už asi 16 tisíc lidí, půlka neměla ani test

16:17

Německá policie v uplynulém týdnu vrátila od hranic s Českou republikou a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko bezmála 16 000 lidí. Z nich více než 4 500 se do Německa pokusilo vstoupit bez negativního testu na koronavirus. Podle informací deníku Bild am Sonntag bylo od 14. do 20. února při vjezdu do Německa zkontrolováno přes 104 000 osob.