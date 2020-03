Chovejte se solidárně. Nakazit se může až 70 procent Němců, uvedla Merkelová

„Naše solidarita, náš rozum, city jednoho k druhému jsou podrobeny zkoušce a já si přeju, abychom v této zkoušce obstáli,“ uvedla kancléřka.



Obyvatele vyzvala, aby brali ohledy na starší a nemocné, u kterých je vyšší riziko těžkého průběhu nemoci COVID-19. „Virus dorazil do Evropy, je tu, to musíme všichni pochopit,“ zdůraznila.

Nyní je podle ní hlavním úkolem šíření viru bránit, zpomalit ho, a zajistit tak, „abychom nepřetížili zdravotnický systém“.

„Není to tak, že by bylo jedno, co děláme, není to všechno marné... jde o to, abychom získali čas,“ zdůraznila Merkelová. Žádná drastická opatření proti šíření koronaviru, jaká přijala například Itálie, však kancléřka neoznámila.

Více než osmdesátimilionové Německo má podle posledních údajů přes 1 200 nakažených. Ve středu potvrdilo třetí oběť nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje.