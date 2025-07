V Kolíně nad Rýnem a ve vestfálském Bürenu se rozhodli vzdělat návštěvníky plováren takovým způsobem, že pokud by teď někdo spadl do Německa z Marsu, myslel by si, že Němci tam sexuálně pronásledují migranty.

Na nádražích ještě chybí výchovný plakát, na němž německý penzista sekerou nebo kladivem mlátí chudáky pasažéry arabského vzezření, a k tomu nápis, že tohle se nedělá.