Kohout Magda celý den kokrhá. Slepicím by chyběl, brání se vlastník u soudu

Kolik kokrhání za den už je příliš? Sousedé kohouta Magdy z německého lázeňského města Bad Salzuflen mají pocit, že to jsou dvě stovky. Říkají, že jsou oběťmi mučení. Kohouta i s jeho vlastníkem proto dali k soudu a žádají, aby se muž zvířete zbavil. Ten však tvrdí, že to nemůže udělat. Jeho slepicím by prý samec chyběl.