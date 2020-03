Němcům učaroval klokan-komunista. Šanci na úspěch cítí i krajní levice

Bojuje s neonacisty i bezohlednými developery. Přísahá na kolektivní vlastnictví a revoluci, která smete kapitalistický světový řád. V břišním vaku nenosí mláďata, ale knihu citátů Mao Ce-tunga. A má náramnou slabost pro rumové pralinky.

Čtyřdílná knižní série Klokaní kroniky z pera kabaretiéra a komika Marka-Uwe Klinga je v Německu nesmírně populární. Autor v ní popisuje svá fiktivní dobrodružství se svým nejlepším kamarádem, komunistickým klokanem, s kterým sdílí byt v barvité berlínské čtvrti Kreuzberg.

Každý díl se díky autorově suchému humoru a bezpočtu popkulturních narážek stal v Německu bestsellerem a hopkající komunista se stal oblíbeným symbolem radikální levice. Například během protestů proti summitu G20 v Hamburku zabavila policie při jedné razii proti levicovým extremistům šest CD s audioverzí Klokaní kroniky.

Počátkem března vstoupil do kin stejnojmenný film, v němž se vačnatec-marxista spojí s obyvateli Berlína v boji proti trumpoidnímu realitnímu magnátovi, který zároveň stojí v čele strany nazvané Alternativa pro demokracii.

Budou v příští vládě postkomunisté?

Recenze jsou zatím spíše rozpačité. Popularita knižní série a vznik celovečerního snímku nicméně podle listu The Guardian napovídá, že revoluční revoluční ideály mániček ze 70. let minulého století mohou v současnosti oslovovat i většinové publikum.

Shodou okolností den před premiérou byl do čela Durynska opět zvolen populární a uznávaný politik Bodo Ramelöw z krajně levicové strany Die Linke. Několik průzkumů veřejného mínění také naznačilo, že by po příštích volbách do Spolkového sněmu mohla vzniknout koalice Die Linke, SPD a zelených.

Durynský premiér a šéf vítězné strany Levice Bodo Ramelow (27. října 2019)

Bylo by to poprvé od pádu Berlínské zdi, co by se následnická strana východoněmecké komunistické partaje dostala do vlády. Příklad Bodo Ramelöwa ukazuje, že její představitelé jsou dnes ochotni zapomenout na světovou revoluci a domluvit se s ostatními stranami.



„Ramelöw a jeho lidé nám během minulých let ukázali, že jsou schopni bezproblémové, pragmatické a solidní vlády,“ komentoval uplynulých šest let levicového ministerského předsedy Durynska časopis Die Zeit.

Také z SPD, která kvůli účasti v koalici s křesťanskými demokraty Angely Merkelové pravidelně krvácí u voleb, se ozývají hlasy, že sociální demokracie je dnes na koaliční pakt s Die Linke připravena jako nikdy předtím.

Čas od času se však z řad Die Linke ozve radikální hlas, který zbytku politické scény připomene, že ve straně kromě pragmatiků existují i radikálové. Například minulý týden na konferenci v Kasselu jeden ze straníků prohlásil, že po „revoluci postřílíme jedno procento bohatých.“