Němečtí klimaaktivisté kandidují do europarlamentu. Otřeseme jím, slibují

„Chceme konečně přivést odpor do Parlamentu,“ řekla na tiskové konferenci mluvčí Poslední generace Carla Hinrichsová. „Chceme tam vnést hlas ulice, hlas hnutí. Otřeseme politikou Parlamentu,“ doplnila.

Podle Hinrichsové se v europarlamentu aktuálně nenachází nikdo, kdo by nezastíraným způsobem řekl, „co se tady děje“. Nikdo podle ní nemá plán, jak planetu z klimatické krize dostat.

Seznam malých stran, které v Německu v červnu o křeslo v Evropském parlamentu zabojují, se s kandidaturou Poslední generace prodlužuje, píše portál Euractiv. O hlasy voličů se bude ucházet například nová strana Sahry Wagenknechtové nebo strana Turků.

Členové Poslední generace se domnívají, že kroky k ochraně klimatu nejsou přijímány dostatečně rychle. Lidé především v Německu, Rakousku a Itálii organizace znají kvůli radikálním protestům, například lepením se k silnicím a sprejováním výloh luxusních obchodů oranžovou barvou. Skupina na konci ledna ovšem ohlásila, že „kapitolu lepení“ končí a v protestech bude pokračovat jinou formou.

Alespoň čtvrt milionu hlasů

Šance na získání mandátu v EU pro Poslední generaci nejsou malé. Letos v červnu to totiž bude naposledy, co v Německu nebude pro volby do Evropského parlamentu stanoven žádný volební práh. Lze se tak do něj probojovat i s pouze přibližně 0,5 % všech hlasů.

Do Evropského parlamentu se v Německu běžně dostávají i malé strany. Po jednom poslanci nyní mají například Strana na ochranu zvířat (1,4 %), Ekologická demokratická strana (0,7 %), Pirátská strana (0,7 %) a Volt (0,7 %).

Poslední Generace spočítala, že k získání zastoupení v Bruselu by potřebovala asi 250 000 hlasů, přičemž jejich hlavní kandidátkou je současná mluvčí Lena Johnsenová.

Německá strana Zelených, která také kandiduje, se v minulosti od Poslední generace distancovala. Zdůvodnila to tím, že zmíněné metody aktivismu „nepřinášejí pokrok“. Nadcházející volby tak ukážou, jestli Zelení zastupují zájmy širšího klimatického hnutí, nebo zda ztratí hlasy ve prospěch radikálních aktivistů.