Z Kasselu je metropole „nacistických“ mývalů. V honbě za potravou ovládli ulice

Kasselu se dnes přezdívá „evropská metropole mývalů“. Zatímco jinde v Německu žijí zhruba čtyři tito medvídci na hektar, ve spolkové zemi Hesensko jich je více než sto, uvádí plátek Bild s odkazem na odhady. Jen na kolujícím videu je zhruba dvacítka mývalů, kteří se procházejí po silnici a když se přiblíží auto, schovají se pod okolo stojícími vozy.

Obvykle ve městě míří k popelnicím a hledají potravu. A podle obyvatel Kasselu už dělají neplechu – kromě kontejnerů lezou i na balkony, vytvářejí si nory v podkrovích domů, občas kvůli tomu i prokoušou izolaci nebo odsunou cihly. Podobně jako ve Spojených státech, které jsou jejich přirozeným místem výskytu. V Německu naproti tomu nemají přirozeného predátora.

Do volné přírody se dostali v roce 1934, kvůli čemuž jim v britských médiích říkají „nacističtí mývalové“. Podle Bildu za vypuštěním dvou párů mývalů do divočiny u přehrady Edersee stojí chovatel drůbeže Rolf Haag a vedoucí lesnického úřadu v obci Vöhl Wilhelm Freiherr Sittich von Berlepsch. Ti doufali, že se jim je později podaří ulovit.

Počet mývalů začal rychle růst a kromě potomků těchto „nacistických“ mývalů do zvětšující se populace přispěla i zvířata, která do Evropy dovezli vlastníci kožešinových farem. Některá pak utekla, jiná pustili na svobodu, píše list The Times. Celkem je podle něj v dnešním Německu na dva miliony mývalů a velká část z nich si to od přehrady Edersee namířila právě do Kasselu a okolí.

Město už proto nasadilo odborníky, kteří mývaly chytají a zabíjejí. Podle státní Lovecké asociace loni v Hesensku zabili na 30 tisíc mývalů a v celém Německu kolem 200 tisíc. Někteří dokonce z mývalího masa vyrábějí klobásky nebo masové koule. Prodejci suvenýrů zase z mývala udělali městského maskota a prodávají tematická trička, magnety či plyšáky.

Kasselská radnice také doporučuje občanům, aby si zabezpečili popelnice, komíny a další místa, sbírali spadané ovoce a v žádném případě mývaly nekrmili, protože jsou „drzí a agresivní“. Dostali se například do místního divadla, kde pomočili kostýmy.