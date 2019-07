Za krizi v Africe jsou zodpovědní Evropané, tvrdí kapitánka Sea-Watch 3

„Musíme ty lidi odtamtud dostat,“ řekla německému bulvárnímu listu Bild Racketeová. „Musíme jim okamžitě pomoci v bezpečném přeplutí do Evropy,“ dodala. Racketeová zdůraznila, že Evropa má vůči Africe kvůli koloniální minulosti historickou zodpovědnost.



Německou kapitánku v současnosti v Itálii vyšetřují kvůli porušení zákazu vplout do výsostných vod s africkými migranty. Nyní se ukrývá na tajném místě, ve čtvrtek by se však měla vrátit na Sicílii k výslechu. Rozhovor německému listu Racketeová, která se kvůli výhrůžkám na sociálních sítích skrývá, poskytla na blíže neurčeném místě v Alpách.

V libyjských uprchlických táborech podle 31leté kapitánky panují podmínky podobné těm v nacistických koncentračních táborech, libyjská pobřežní stráž se podle ní podílí na obchodování s lidmi.

Krize jako důsledek doby kolonialismu

Zástupci Organizace spojených národů také opakovaně upozorňují, že v libyjských uprchlických táborech panují katastrofální podmínky. Chybí podle nich jídlo, pití i toalety. Podle některých zpráv jsou migranti v táborech dokonce trýzněni a zneužíváni.



Racketeová v rozhovoru uvedla, že je „historickou zodpovědností“ Evropy migranty z táborů v Libyi přijmout. Podmínky, které v Africe nyní panují, i aktuální mocenské poměry na kontinentu jsou totiž podle ní výsledkem působení Německa a dalších evropských států „v koloniální době“.

Kromě přijímání uprchlíků by měla Evropa podle německé kapitánky více úsilí vynakládat také na boj proti klimatickým změnám, aby tak zabránila problémům, které podle ní Afričany k útěku ze svých zemí nutí. „Emise oxidu uhličitého musíme dostat na nulu,“ řekla.

Racketeová byla zadržena italskou policií 29. června poté, co přes zákaz Kapitánku v Itálii drželi od konce června v domácím vězení, soud ji ale 2. července propustil. Od té doby se skrývá. Nadále ovšem čelí podezření, že napomáhala ilegální migraci. Ve čtvrtek by měla dorazit na odložený výslech do sicilského města Agrigento. místních úřadů vplula s lodí Sea-Watch 3 do italských vod s lodí se 40 africkými migranty. „Jednali jsme podle práva, o tom jsem přesvědčena,“ řekla v rozhovoru s Bildem.

Loď Sea-Watch 3 přistála na Lampeduse: