Letoun Merkelové poškodila na letišti dodávka, řidička chtěla fotku

9:49 , aktualizováno 9:49

Dodávka pracovnice dortmundského letiště narazila do vládního letounu, kterým chtěla německá kancléřka Angela Merkelová odcestovat do Berlína. Kvůli nehodě nakonec Merkelová do německé metropole odletěla helikoptérou. Incident, který se odehrál v pondělí, způsobila podle portálu BBC pracovnice letiště.