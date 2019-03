Muslim jako německý kancléř? Proč ne, řekl politik CDU a vzbudil kritiku

Podle předsedy poslaneckého klubu CDU/CSU v německém spolkovém sněmu Ralpha Brinkhause není vyloučeno, že by se novým předsedou strany a příštím německým kancléřem mohl stát v roce 2030 muslim. „Proč ne, pokud to bude dobrý politik a bude zastávat naše hodnoty a reprezentovat naše politické postoje,“ uvedl Brinkhaus v rozhovoru pro německý list Idea.



Ačkoli se interview odehrálo na konci února, pobouření vyvolalo až minulý týden, kdy ho otiskl německý deník Bild.

„Pro lásku boží, nemohu uvěřit, že Ralph Brinkhaus něco takového řekl. Vážně mě to překvapilo,“ uvedl pro stanici Deutsche Welle Vincent Kokert, který je šéfem CDU ve spolkovém státě Meklenbursko-Přední Pomořansko.

Podobně reagovala také Elisabeth Motschmannová, která je členkou výkonné rady CDU. Ta na rozdíl od Brinkhause popřela, že by byl islám kompatibilní s hodnotami strany. „Hodnoty islámu jsou velmi odlišné od těch našich. A to například v otázce rovných práv pro muže a ženy,“ prohlásila Motschmannová.

Brinkhaus v rozhovoru uvedl, že hodnoty konkrétních lidí jsou při posuzování jejich vůdčích schopností mnohem důležitější než jejich náboženské vyznání. „CDU není náboženská komunita, to nás odlišuje od katolické církve,“ řekl Brinkhaus. Podle některých poslanců CDU je však zapotřebí brát písmeno C v názvu strany vážně.

„Písmeno C jsme si nevybrali náhodou,“ řekl křesťanskodemokratický poslanec Eberhard Gienger, který odmítl jakoukoliv možnost, že by se německým kancléřem někdy stal muslim, a to bez ohledu na jeho stranickou příslušnost. „Kdybychom měli muslimského kancléře, naznačili bychom, že muslimové mohou tvořit v Německu většinu. A to rozhodně není ten případ,“ prohlásil Gienger.

"Schnappatmung"? Gehts noch? Etwas anderes als @rbrinkhaus zu vertreten passt weder in eine Volkspartei noch in eine, die die eigene Verfassung ernst nimmt. Also bevor hier über "islamische Werte" gesprochen wird, sollte man die eigenen ernst nehmen! https://t.co/7eOKTKcLY3 — Serap Güler (@SerapGueler) 7. března 2019

V řadách CDU se však najdou také poslanci, kteří Brinkhausovu myšlenku podpořili. „Myslíte to vážně? Pokud řeknete cokoliv jiného než Brinkhaus, rozhodně nepatříte do strany hlavního proudu, která respektuje ústavu,“ napsala na Twitteru Serap Gülerová, která je jedinou muslimkou ve výkonné radě CDU.

Brinkhause se zastala také ministryně školství ze Šlesvicka-Holštýnska, podle které není křesťanství nezbytnou kvalifikací na post šéfa strany nebo kancléře. Sociální demokraté, kteří jsou koaličními partnery CDU, označili celou debatu za „zcela idiotickou“ a odmítli ji komentovat. „Tyto debaty vede CDU, nemají však nic společného se skutečnými problémy Německa,“ uvedl místopředseda SPD Ralf Stegner.