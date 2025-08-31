Kyjev nesmí kapitulovat, pozítří by byla na řadě další země, varoval Merz

Autor: ,
  20:45
Německý kancléř Friedrich Merz se připravuje na to, že válka na Ukrajině může trvat ještě dlouho, řekl v neděli v letním rozhovoru s veřejnoprávní stanicí ZDF. Podle něj války obyčejně končí vojenskou porážkou nebo hospodářským vyčerpáním jedné ze stran. Uvedl, že na takový scénář to ale ve válce Ukrajiny a Ruska nyní nevypadá.
Německý kancléř Friedrich Merz jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Německý kancléř Friedrich Merz jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v kancléřství v Berlíně. (28. května 2025) | foto: Reuters

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
Donald Trump přivítal německého kancléře Friedricha Merze poprvé v Bílém domě....
Friedrich Merz (26. května 2025)
Donald Trump přivítal německého kancléře Friedricha Merze poprvé v Bílém domě....
12 fotografií

„Vnitřně se připravuji na to, že tato válka může trvat ještě dlouho,“ řekl kancléř a dodal, že Německo a jeho partneři usilují o to, aby válka skončila co nejdříve. Podle Merze ale konflikt, který rozpoutalo Rusko v únoru 2022 svou invazí na Ukrajinu, nesmí skončit kapitulací Kyjeva. „Pozítří by byla na řadě další země a popozítří jsme pak na řadě my,“ varoval.

Ruské drony v Německu sledují trasy zbraní. Denně zkouší naši obranu, říká Merz

Války podle německého kancléře obvykle končí vojenskou porážkou jedné či druhé strany nebo hospodářským a vojenským vyčerpáním. „V tuto chvíli to ale nevidím ani na jedné straně,“ řekl.

V souvislosti s bezpečnostními zárukami, které by mohl Západ Ukrajině poskytnout v případě uzavření příměří či míru s Ruskem, se v posledních týdnech spekuluje také o vyslání evropských vojáků na Ukrajinu. Merz ale v rozhovoru odmítl, že by o vyslání pozemních vojsk na Ukrajinu „v současném okamžiku“ někdo hovořil.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli listu Financial Times řekla, že evropské země pracují na „docela přesných plánech“ pro případné nasazení svých vojáků na Ukrajině v rámci poválečných bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou zemi, které jsou zcela klíčové a budou mít plnou podporu amerických kapacit.

Už žádná omezení. Ukrajina může útočit západními zbraněmi i v Rusku, řekl Merz

„Bezpečnostní záruky jsou prvořadé a naprosto zásadní,“ řekla von der Leyenová v rozhovoru. „Máme jasnou ‚cestovní mapu‘ a v Bílém domě jsme se dohodli... a tato práce postupuje velmi dobře.“ Šéfka unijní exekutivy v těchto dnech podniká cesty do zemí EU sousedících s Ruskem a Běloruskem, s jejichž představiteli mluví hlavně o obraně a bezpečnosti.

Německo je po Spojených státech v objemu dodávek největším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině, která se už více než tři roky brání rozsáhlé ruské agresi. Merz stojí spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Keirem Starmerem v čele evropských snah o ukončení války.

Vstoupit do diskuse (63 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Kyjev nesmí kapitulovat, pozítří by byla na řadě další země, varoval Merz

Německý kancléř Friedrich Merz se připravuje na to, že válka na Ukrajině může trvat ještě dlouho, řekl v neděli v letním rozhovoru s veřejnoprávní stanicí ZDF. Podle něj války obyčejně končí...

31. srpna 2025  20:45

Zachrání Trump Gazu? Za nitky v USA tahá silná židovská lobby, prezidenta obklopuje

Premium

Svět se zděšením sleduje situaci ve válkou zničeném Pásmu Gazy a Izrael dává najevo, že vznik palestinského státu nikdy nedopustí. Jak může do současného dění promluvit administrativa Donalda Trumpa?...

31. srpna 2025

V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Premium

Nečekal jsem, že bude Národní divadlo tak náročné, ale je to tam skvělé, popisuje Zdeněk Piškula dva roky svého angažmá na první scéně. Od tíhy velkého jeviště si nyní odskočil do letního open air...

31. srpna 2025

Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let

Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na pořady pro děti a pohádky. Jeden z nejoblíbenějších večerníčků, Krkonošské pohádky, natočil v 70. a...

31. srpna 2025  19:52

Thunbergová opět míří do Gazy. Konvoj dvaceti lodí vyplul z Barcelony

Švédská aktivistka Greta Thunbergová v neděli v Barceloně nastoupila na jednu z lodí naložených pomocí pro palestinské Pásmo Gazy. Plavidla se budou snažit prolomit izraelskou námořní blokádu a...

31. srpna 2025  19:39

Saúdové představili chatbota s islámskými hodnotami, chtějí ho rozšířit do světa

Saúdskoarabská společnost Humain, která se specializuje na umělou inteligenci, spustila chatbota v arabštině. Kromě volby jazyka se od ostatních komunikačních nástrojů liší i tím, že zastává islámské...

31. srpna 2025  19:26

Stanjura přijel na led, brusle si nevzal. Ve veteránu se rozzářil

Sice lákal na brusle, ale přijel bez nich. V den, kdy se s napětím očekává zveřejnění návrhu státního rozpočtu, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dorazil na předvolební akci koalice SPOLU na...

31. srpna 2025  19:21

RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku

Hudební slavnosti v létě lákají do Salcburku proslulá hudební tělesa a pěvce. Je tu i činohra, semináře, dílny, ale hlavní zájem budí operní produkce. Nejčastějším doprovodným orchestrem byli...

31. srpna 2025  19:12

Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího...

31. srpna 2025  17:26,  aktualizováno  19:05

Zabili jsme v Gaze mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu, oznámili Izraelci

Izraelská armáda zabila v Pásmu Gazy mluvčího ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Abú Ubajdu. V neděli to oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Izraelský premiér...

31. srpna 2025  18:37

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Sesadil z čela žebříčku loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis...

31. srpna 2025  18:25

Fico se má v Číně setkat s Putinem. Státníci tam poletí na oslavy konce války

Slovenský premiér Robert Fico se příští týden v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP...

31. srpna 2025  17:10,  aktualizováno  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.