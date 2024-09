Kdo bude v Německu kandidovat na kancléře? Volby oživily ožehavou otázku

V takzvané K-Frage, jak německá média kandidaturu na kancléře označují, by se mělo rozhodnout do několika týdnů. Řádné volby do Spolkového sněmu se budou konat příští rok v září.

Scholzova sociální demokracie (SPD), která Německu vládne od roku 2021 v takzvané semaforové koalici se zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP), přitom utrpěla v nedělních zemských volbách historickou porážku.

V Durynsku získala jen 6,1 procenta hlasů, což je její nejhorší výsledek v zemských volbách od vzniku spolkové republiky v roce 1949. V Sasku získali sociální demokraté 7,3 procenta. V obou spolkových zemích je porazily krajně pravicová a protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) i zcela nová levicová formace Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která se odštěpila od postkomunistické Levice a kombinuje levicovou hospodářskou politiku a politiku skeptickou k imigraci.

Scholze už v pondělí kritizoval například předseda vlivné mládežnické organizace sociálních demokratů Philipp Türmer, který odmítl současného kancléře v nové kandidatuře jasně podpořit. „Nejsem z toho, co současná vláda předvádí, vůbec nadšený – a z toho nelze Olafa Scholze vynechat,“ řekl. Ani v rozhovoru, který v úterý zveřejnil magazín Der Spiegel, Türmer Scholze výslovně nepodpořil. „Strana nejdřív musí najít strategii pro návrat na výsluní,“ řekl. Teprve pak je podle něj možné hovořit o personálních otázkách.

Současné vedení strany se nicméně za kancléře postavilo. Spolupředsedkyně SPD Saskia Eskenová, která v roce 2019 Scholze porazila v boji o stranické vedení, na pondělní tiskové konferenci pochyby nepřipustila. „Olaf Scholz je náš silný spolkový kancléř a bude náš silný kandidát na kancléře,“ řekla. Více disciplíny Eskenová požadovala hlavně po koaličních partnerech: zelených a FDP.

Bruselský web Politico označil výsledek saských a durynských voleb za „další hřebíček do politické rakve Olafa Scholze“. Už červnové volby do Evropského parlamentu přitom pro SPD skončily historickým debaklem, strana dosáhla s 13,9 procenta hlasů nejhoršího výsledku v celostátních volbách za posledních více než 130 let. Zdá se, že vítězství SPD v posledních spolkových volbách bylo jen chvilkovým vzepětím způsobeným tehdejšími okolnostmi, a nyní již partaj pět uvadá.

Klíčové podle mnohých analytiků budou teď pro Scholzovu budoucnost zemské volby v Braniborsku, které se uskuteční v neděli 22. září. Východoněmecká spolková země, která obklopuje hlavní město Berlín, je totiž pro SPD důležitá. Sociální demokraté Braniborsku vládnou od rozpadu Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Pokud by současný ministerský předseda Dietmar Woidke svou funkci neobhájil, mohla by diskuze o kandidátovi na kancléře vypuknout naplno. Už nyní se přitom objevují jména potenciálních Scholzových nástupců. Nejčastěji bývá zmiňován ministr obrany Boris Pistorius, který patří podle průzkumů v současnosti k nejoblíbenějším německým politikům.

Nejasno i v CDU/CSU

Na otázku, kdo bude kandidovat na kancléře, si musí odpovědět i nejsilnější opoziční formace – konzervativní unie CDU/CSU. Také ona zjevně čeká na výsledek braniborských voleb; za termín, kdy oznámí, kdo ji do parlamentních voleb povede, označila „pozdní léto“.

„Bylo by chybou, kdybychom nominaci neoznámili nejpozději přímo po braniborských volbách,“ řekl deníku Der Tagespiegel někdejší zemský premiér Bádenska-Württemberska a bývalý eurokomisař Günther Oettinger. „Ve straně vidím velkou podporu toho, aby šanci dostal Friedrich Merz,“ dodal.

Merz má jako předseda CDU nejlepší startovní pozici, na kancléřskou funkci si ale dlouhodobě dělá zálusk i předseda sesterské bavorské CSU Söder. Merze by přitom mohla oslabit nadcházející jednání o složení zemských vlád v Sasku a Durynsku. Zdůrazňuje totiž, že CDU nesmí spolupracovat s AfD ani s postkomunistickou Levicí. Přinejmenším v Durynsku přitom možná nezbude jiná možnost než sestavit vládu CDU, SPD a BSW s tichou podporou Levice.

Söder je ve svých vyjádřeních zatím opatrný. Kandidaturu nevyloučil, prohlásil však, že se chce vyhnout půtkám, které provázely jeho snahu o zisk nominace před volbami v roce 2021. Tehdy ho nakonec porazil předseda CDU Armin Laschet, který se považoval za pokračovatele středové politiky kancléřky Angely Merkelové. Tomu však uškodily nejrůznější přešlapy, unie CDU/CSU v parlamentních volbách následně skončila těsně druhá za SPD a sestavování vlády se ujal Scholz.

Söder by byl třetí kandidát CSU

Předsedové bavorské CSU přitom od založení spolkové republiky v roce 1949 kandidovali na kancléře zatím jen dvakrát. V roce 1980 se o funkci ucházel za celou konzervativní unii CDU/CSU Franz Josef Strauss, v roce 2002 Edmund Stoiber. „Být ministerským předsedou je pro mě nejkrásnější úřad. Nebránil bych se ale převzít zodpovědnost za svou zemi,“ řekl ke svým ambicím bavorský premiér Söder po nedělních volbách.

Volby do Spolkového sněmu se uskuteční až příští rok 28. září. Kdyby se konaly nyní, vyhrála by je podle průzkumu agentury INSA z neděle unie CDU/CSU s 31,5 procenta hlasů. SPD kancléře Scholze by získala jen 15 procent hlasů a porazila by ji AfD s 19 procenty. Zelení by si připsali 10,5 procenta, třetí člen současné vládní koalice FDP by získala jen 4,5 procenta, a do parlamentu by se tak vůbec nedostala. Poprvé by v historické budově Říšského sněmu naopak usedla nová formace BSW s 9,5 procenty hlasů.