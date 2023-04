Nerozebírat. Bavorský návrh na vlastní provoz jádra má u opozice ohlas

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Postupná demontáž jaderných reaktorů zabere podle odhadů dalších zhruba patnáct let a stále se neví, kde bude konečné úložiště jaderného odpadu. Německo sice o víkendu odpojilo poslední tři jaderné elektrárny, vrátit vše do původního stavu je ale běh na dlouhou trať. Co bude následovat dál? A kdo to všechno zaplatí? Mezi tím vším se navíc od politických špiček stále objevují úvahy o jejich dalším možném provozu.