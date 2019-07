Německo přijme třetinu běženců ze Sea-Watch 3, zachránit chce i kapitánku

Kapitánka lodi do přístavu na italském ostrově Lampedusa vplula bez povolení v noci na sobotu. Učinila tak po více než dvou týdnech čekání na moři v momentě, kdy podle ní podmínky na palubě přestaly být únosné. Italské úřady ji poté zadržely a plavidlo zabavily.

Ženě hrozí pokuta až 50 000 eur (1,3 milionu Kč) a trest až 15 let vězení za pašeráctví lidí. Další až desetiletý trest Racketeová může dostat za to, že při vplutí do přístavu podle italské strany přimáčkla k přístavní hrázi člun policistů.



Případ Racketeové, kterým se má v úterý zabývat soud v sicilském Agrigentu, vyvolal v Německu silnou odezvu mezi politiky. Podle nich zachraňování životů nemůže být kriminalizováno a kapitánka by tak měla být propuštěna.

Zareagovala také veřejnost, která na její podporu po výzvě dvojice televizních osobností poslala už více než 890 000 eur. Podobná italská sbírka přinesla dosud přes 430 000 eur.



Zástupci organizace Sea-Watch, která ve Středozemním moři zachraňuje migranty, v úterýna tiskové konferenci v Berlíně vyjádřili přesvědčení, že postup italských úřadů vůči Racketeové povede k tomu, že si kapitáni obchodních lodí v budoucnosti raději dobře rozmyslí, jestli někoho v nouzi na moři zachraňovat. To je přitom podle mezinárodních norem jejich povinnost.

Za první letošní půlrok se podle OSN přes Středozemní moře do Itálie, Španělska, Řecka a na Maltu a Kypr dostalo kolem 27 300 uprchlíků. Dalších asi 584 při takovém pokusu zemřelo.

Pro srovnání, na mexicko-americké hranici - za poměry na ní čelí tvrdé kritice americký prezident Donald Trump - loni za celý rok podle amerických úřadů zemřelo 283 migrantů.

Italská policie odvádí migranty z lodi Sea-Watch 3: