Útok na izraelskou ambasádu v Berlíně chystal islamista s ruským pasem

Německá generální prokuratura obžalovala ruského občana také z pokusu o členství v teroristické organizaci. Státní zástupci se domnívají, že obžalovaný získal z internetu pokyny k výrobě výbušnin, ale plán selhal, protože se mu nepodařilo sehnat potřebné komponenty.
„Od začátku února plánoval spáchat útok v Německu, například na izraelskou ambasádu v Berlíně,“ uvedli prokurátoři v dnešním prohlášení. Od svého zatčení na berlínském letišti v únoru je mladík ve vazbě.
Prokurátoři mají podezření, že byl na cestě do Pákistánu, kde se měl zúčastnit vojenského výcviku Islámského státu, a že si cestu financoval prodejem drahých smartphonů.
Je také obviněn z překládání propagandy Islámského státu do ruštiny a do čečenského jazyka, uvádí se v prohlášení prokuratury.