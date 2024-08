Král Mnichova či Dobyvatel Evropy. V Německu žijí islamisté z Afghánistánu

„Na síti TikTok si říkají Král Mnichova nebo Dobyvatel Evropy. V německých parcích a centrech měst pózují v uniformách afghánské armády, v maskáčích či tradičních paštúnských oděvech. Vystupují agresivně a bojovně, mají nože a mačety a častou jsou obklopeni skupinou stejně smýšlejících mladých mužů,“ uvedla zpravodajská televize ntv o zjištěních RTL.

Takových videí, která RTL prověřovala, jsou tisíce na stovkách účtů. A podle novinářů se zdá, že německé bezpečnostní orgány se o tyto aktivity zajímají jen málo. I týdny poté, co RTL začala videa prověřovat, totiž na webu zůstávají nahrávky, ve kterých radikálové slibují útočit na nepřátele islámu, vyhazovat je do vzduchu sebevražednými akcemi a uřezávat jim hlavy.

RTL se s několika afghánskými autory videí v Německu setkala. V rozhovorech někteří z nich uvedli, že do Německa přišli z ekonomických důvodů a že s vládním radikálním hnutím Tálibán žádné problémy neměli. Naopak vládu hnutí považují za nejlepší, protože země je bezpečnější než dříve. Uvedli také, že jejich cílem je přinést islám do Německa a do Evropy a že nejlepší by bylo, kdyby v Německu platilo islámské právo šaría.

Spisovatel a expert na extremismus Ahmad Mansour, který pochází z Izraele, ale žije v Německu, takové případy nepovažuje za ojedinělé. V posledních zhruba pěti letech podle něj přišlo do země velké množství migrantů, jejichž hodnoty jsou v zásadním rozporu s demokratickým smýšlením Evropanů.

Místopředseda DPolG Heiko Teggatz, který je v organizaci šéfem odborářské sekce spolkové policie, vyzval k okamžitému převzetí kontroly nad německými hranicemi. Německo podle něj není schopné kontrolovat, kdo do země přichází.

O potřebě azylovou migraci omezit, nelegální migraci zcela zastavit a důsledně vést deportace v posledních dnech opakovaně hovoří opoziční konzervativní unie CDU/CSU, a to po pátečním teroristickém útoku v západoněmeckém Solingenu, kde mladý Syřan zabil nožem tři lidi. Opoziční předák Friedrich Merz nabídl vládě kancléře Olafa Scholze spolupráci a navrhl mimo jiné stopku pro přijímání běženců z Afghánistánu a Sýrie.