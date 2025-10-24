Islamista v Německu střílel na projíždějící auta, připisují mu 22 pokusů o vraždu

  10:08
Z 22 pokusů o vraždu podezřívá mnichovské státní zastupitelství 21letého muže, který v září střílel na západě Bavorska ze vzduchové pistole na projíždějící auta. Mladík s tureckým občanstvím měl podle vyšetřovatelů islamistický motiv, sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Prokuratura na něj proto vydala zatykač.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Muž střílel mezi 9. a 11. zářím letošního roku na 22 náhodně vybraných vozů, které jely po silnici B16 u města Dillingen an der Donau. Jeho cílem bylo podle mnichovské generální prokuratury způsobit vážné dopravní nehody, a zranit nebo zabít co nejvíce lidí.

Policie Turka zadržela 13. září nedaleko místa činu, nyní je ve vyšetřovací vazbě. Zranění při jeho útocích nikdo neutrpěl.

Bavorští policisté zastřelili islamistu, který na ně mířil zbraní u konzulátu Izraele

Původně čelil muž obvinění z nebezpečného zásahu do silniční dopravy, pokusu o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. V nově vydaném zatykači jej prokuratura viní z 22 pokusů o vraždu. Vyšetřování totiž podle ní ukázalo, že mladík jednal z extremistickým motivem a chtěl zabíjet „nevěřící“.

Dillingen an der Donau

Dillingen an der Donau

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

