Po Silvestru uklidíme. Němečtí muslimové Merzovi předvedou, jak mění ráz měst oni

„Muslimové jsou vnímáni už jen jako problémová skupina,“ řekl Scharjil Khalid, imám mešity v berlínské části Pankow. To chtějí podle něj muslimové svou novoroční akcí změnit, s košťaty a pytli na odpadky se proto vydají 1. ledna do ulic více než 240 německých měst. Akce se koná podle Khalida už třicet let, letos má ale „novou dynamiku“.
Hlavním organizátorem akce je spolek Ahmadiyya Muslim Jamaat a jeho mládežnická organizace, ke které se podle Khalida po celém Německu hlásí zhruba 20 tisíc mladých lidí.
Polovina se jich chystá novoroční akce zúčastnit, není ale vyloučeno, že se přihlásí ještě další. Sraz mají na Nový rok v šest hodin ráno, pytle budou plnit zbytky zábavní pyrotechniky, láhvemi a dalšími odpadky po oslavách.
Problém s rázem německých měst
Na podzim vyvolal v Německu velkou kontroverzi výrok kancléře Merze o migraci a potřebě změnit stávající ráz německých měst. Na dotaz novináře, který se ptal na rostoucí podporu pravicově extremistické strany Alternativa pro Německo (AfD), kancléř odpověděl, že jeho kabinetu se daří řešit některé problémy, které předchozí vlády v oblasti migrace zanedbaly.
„Ale samozřejmě máme ještě pořád tento problém v rázu měst, a proto ministr vnitra právě pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu,“ dodal.
To vyvolalo velkou kritiku, která se týkala především použití německého slova Stadtbild. To lze přeložit jako ráz či obraz města. Podle Merzových odpůrců tím kancléř naznačil, že z ulic německých měst musejí zmizet lidé, kteří vypadají jinak než průměrný Němec. Obviňovali ho proto z xenofobie a rasismu, proti kancléři se konaly desetitisícové demonstrace.
Když je ráz města nejhorší, my budeme uklízet
Merz odmítl výrok odvolat nebo se za něj omluvit. Později ale dodal, že lidé s kořeny v zahraničí jsou „nepostradatelnou součástí našeho pracovního trhu“, ať už mají „jakoukoli barvu kůže“. Problémy v německých městech podle něj působí ti migranti, kteří nemají trvalý pobyt, nepracují a nedodržují pravidla.
„Mnoho z nich pak určuje veřejný obraz našich měst,“ dodal. Průzkum, který vyšel po tomto upřesňujícím vyjádření, ukázal, že s Merzem 63 procent Němců souhlasí a podporuje jeho úsilí o deportace migrantů, kteří přišli do země nelegálně.
Podle imáma Khalida se němečtí muslimové stali terčem politiků už v kampani před únorovými předčasnými parlamentními volbami. Tu ovlivnilo několik útoků, které spáchali muži z Afghánistánu, Sýrie či Saúdské Arábie, často neúspěšní žadatelé o azyl.
Hlavním tématem vyhrocené kampaně se pak stala migrace a bezpečnost. Poselstvím plánované novoroční akce by tak podle imáma Khalida mělo být následující: „Vidíte nás jako problém v rázu města, ale tehdy, když je ráz města opravdu nejhorší, tedy na Nový rok, my budeme uklízet.“