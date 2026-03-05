„Prezident války“. Trumpův útok na Írán zmátl a štěpí evropské nacionalisty

Spolupředsedkyně německé Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová (3. března 2026) | foto: ČTK

Jan Hron
  15:57
Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočit na Írán rozpoltilo evropské nacionalisty. Zatímco vedení německé Alternativy pro Německo (AfD) Spojené státy silně kritizuje, francouzské Národní sdružení vyjadřuje jisté výtky, ale zároveň volá po konci islamistického režimu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

ODS a Piráti jdou společně do voleb v Brně, na kandidátce je i dcera expremiéra

Uskupení Tým sever je spojení ODS, TOP 09, Pirátů a Fakt Brno. Na snímku i...

Na celostátní úrovni zastávají rozdílné názory, v druhém největším městě si ODS a Piráti plácli už před říjnovými komunálními volbami. Vytvoří společnou kandidátku v jedné z nejlidnatějších městských...

RECENZE: Christian Bale jako Frankenstein. Z krvavé romance Nevěsta! se točí hlava

Christian Bale a Jessie Buckley ve filmu Nevěsta!

Klasické dílo hororové literatury, gotický román Mary Shelleyové Frankenstein se už dočkal mnoha filmových adaptací. Naposledy jej v loňském roce natočil režisér Guillermo Del Toro a vysloužil si za...

„Prezident války". Trumpův útok na Írán zmátl a štěpí evropské nacionalisty

Spolupředsedkyně německé Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová (3....

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočit na Írán rozpoltilo evropské nacionalisty. Zatímco vedení německé Alternativy pro Německo (AfD) Spojené státy silně kritizuje, francouzské...

Agresivní muž blokoval MHD, se staženými kalhotami zmateně pobíhal po zastávce

Muž pod vlivem drog blokoval MHD

Pozdvižení na autobusové zastávce Kačerov v Praze vyvolal v úterý večer agresivní muž. Podle svědků napadal kolemjdoucí a bránil v odjezdu autobusu, do kterého se následně snažil dostat násilím. Na...

Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně

Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost...

Se škrtáním výdajů na obranu Česká republika riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě, varoval americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na národní konferenci...

Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká

Podle policistů činí předběžná škoda na vozidle 500 tisíc korun. (březen 2026)

K nehodě historické Tatry 603 nedaleko Kunžaku na Jindřichohradecku vyjížděly ve čtvrtek odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných závěrů je pravděpodobnou...

Policie obvinila muže z vraždy dvouletého dítěte na Lounsku

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Policisté obvinili z vraždy pětadvacetiletého muže, kterého zadrželi v souvislosti s úmrtím dvouletého dítěte na Lounsku. S ohledem na právní kvalifikaci mu hrozí nejvyšší možný trest.

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zástupci vlády, Prahy, bank i developerů...

Okamžitě se evakuujte, vyzval Izrael statisíce Libanonců

Izraelská armáda bombarduje bašty hnutí Hizballáh včetně této čtvrti v...

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci. Mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem je...

Devět nakažených žloutenkou z pražské restaurace. Onemocněli štamgasti i majitel

Ilustrační fotografie

Hygienici odhalili v jedné z restaurací v Praze 6 ohnisko žloutenky typu A, onemocnělo jí devět lidí včetně jejího majitele. Odborníci v provozovně zjistili nevyhovující osobní i provozní hygienu,...

Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

ilustrační snímek

Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) nejvíce oceňují...

Ruská vláda rozhodne o okamžitém zastavení toku plynu do Evropy. Zasedne již brzy

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)

Ruská vláda brzy zasedne, aby projednala ukončení dodávek plynu do Evropy, uvedl podle agentury Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak. Okamžitým ukončením dodávek pohrozil ve středu ruský...

