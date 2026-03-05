Současná americká administrativa se na AfD dívá vstřícně. Americký viceprezident J. D. Vance se dokonce minulý rok setkal se spolupředsedkyní strany Alicí Weidelovou. Washington hodlá nacionalistické evropské strany podporovat, avšak otázka je, zda i tyto strany hodlají podporovat Trumpa.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho
Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...
„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal
Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...
Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů
Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...
Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou
Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...
ODS a Piráti jdou společně do voleb v Brně, na kandidátce je i dcera expremiéra
Na celostátní úrovni zastávají rozdílné názory, v druhém největším městě si ODS a Piráti plácli už před říjnovými komunálními volbami. Vytvoří společnou kandidátku v jedné z nejlidnatějších městských...
RECENZE: Christian Bale jako Frankenstein. Z krvavé romance Nevěsta! se točí hlava
Klasické dílo hororové literatury, gotický román Mary Shelleyové Frankenstein se už dočkal mnoha filmových adaptací. Naposledy jej v loňském roce natočil režisér Guillermo Del Toro a vysloužil si za...
„Prezident války“. Trumpův útok na Írán zmátl a štěpí evropské nacionalisty
Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočit na Írán rozpoltilo evropské nacionalisty. Zatímco vedení německé Alternativy pro Německo (AfD) Spojené státy silně kritizuje, francouzské...
Agresivní muž blokoval MHD, se staženými kalhotami zmateně pobíhal po zastávce
Pozdvižení na autobusové zastávce Kačerov v Praze vyvolal v úterý večer agresivní muž. Podle svědků napadal kolemjdoucí a bránil v odjezdu autobusu, do kterého se následně snažil dostat násilím. Na...
Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně
Se škrtáním výdajů na obranu Česká republika riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě, varoval americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na národní konferenci...
Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká
K nehodě historické Tatry 603 nedaleko Kunžaku na Jindřichohradecku vyjížděly ve čtvrtek odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných závěrů je pravděpodobnou...
Policie obvinila muže z vraždy dvouletého dítěte na Lounsku
Policisté obvinili z vraždy pětadvacetiletého muže, kterého zadrželi v souvislosti s úmrtím dvouletého dítěte na Lounsku. S ohledem na právní kvalifikaci mu hrozí nejvyšší možný trest.
Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu
Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zástupci vlády, Prahy, bank i developerů...
Okamžitě se evakuujte, vyzval Izrael statisíce Libanonců
Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci. Mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem je...
Devět nakažených žloutenkou z pražské restaurace. Onemocněli štamgasti i majitel
Hygienici odhalili v jedné z restaurací v Praze 6 ohnisko žloutenky typu A, onemocnělo jí devět lidí včetně jejího majitele. Odborníci v provozovně zjistili nevyhovující osobní i provozní hygienu,...
Prodej chaty, 47 m2, Nový Oldřichov
Nový Oldřichov, okres Česká Lípa
2 340 000 Kč
Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné
Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) nejvíce oceňují...
Ruská vláda rozhodne o okamžitém zastavení toku plynu do Evropy. Zasedne již brzy
Ruská vláda brzy zasedne, aby projednala ukončení dodávek plynu do Evropy, uvedl podle agentury Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak. Okamžitým ukončením dodávek pohrozil ve středu ruský...