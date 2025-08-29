Mnoho lidí žijících na východě Německa, který byl do roku 1990 součástí Německé demokratické republiky (NDR), podle Ramelowa „z mnoha důvodů“ nezpívá, když se hraje současná německá hymna. Místo třetí sloky Písně Němců (Das Lied der Deutschen), která je současnou hymnou, by se podle něj hodila Dětská hymna (Kinderhymne), kterou napsal v 50. letech minulého století dramatik Bertolt Brecht. Jeho báseň má podle místopředsedy Spolkového sněmu „skvělý text“, který by mohl sloužit jako hymna celého Německa. Sám Ramelow přitom podle svých slov současnou hymnu „zpívá s nadšením“.
Nespokojený je člen postkomunistické strany Levice i s podobou současné německé vlajky. „Vím, že černá, červená a zlatá symbolizují odmítnutí totalitních struktur. Mnoha lidem je cizí ale i národní vlajka,“ řekl. Podle něj by se měli Němci vyjádřit k vlajce v referendu.
Ramelow s nápadem na změnu hymny přišel už v roce 2019, když byl premiérem spolkové země Durynsko. Návrh si tehdy vysloužil kritiku, na jeho stranu se nepostavil ani žádný jiný premiér spolkové země na území bývalé NDR. Tehdejší kancléřka Angela Merkelová, která vyrůstala v NDR, řekla, že považuje hudbu i text současné hymny za „velmi pěkné“.
„Píseň Němců“ se stala německou hymnou poprvé před 100 lety
Německou hymnou je třetí sloka Písně Němců. Autorem textu je August Heinrich Hoffmann von Fallersleben a melodie pochází z Císařské písně (Kaiserlied) z roku 1797, kterou složil Joseph Haydn. První sloku Písně Němců (Deutschland, Deutschland über alles – Německo, Německo nade vše) používala jako hymnu nacistická třetí říše, proto se po válce ve spolkové republice hymnou stala sloka třetí.
NDR jako hymnu používala píseň Povstavše z trosek (Auferstanden aus Ruinen), kterou napsal Johannes R. Becher a zhudebnil Hanns Eisler. Už v 90. letech se krátce uvažovalo o tom, že by se hymnou znovusjednoceného Německa stala Brechtova Dětská hymna.