Německo odškodnilo 249 homosexuálů stíhaných podle původně císařského zákona

O dva roky později vláda nabídla odškodnění i lidem, kteří kvůli sexuální orientaci čelili vyšetřování, ale nakonec neskončili před soudem.



Odsouzení, kteří se přihlásí, mohou dostat odškodnění ve výši 3 000 eur (76 000 Kč) a dalších 1 500 eur (38 000 Kč) za každý započatý rok vězení. Těm, které policie kvůli homosexualitě vyšetřovala, náleží kompenzace 500 eur (13 000 Kč) a případně 1 500 eur za každý započatý rok strávený ve vazbě. Lhůta pro podání žádostí končí v červenci 2022.



Původní zákon zakazující homosexuální styky pocházel ještě z doby císařství a ve 30. letech minulého století ho zpřísnili nacisté. V této podobě v západním Německu platil až do roku 1969, kdy byl zmírněn. I tak ale příslušný paragraf 175 zůstal v trestním zákoně až do roku 1994. Ve východním Německu byl úplně zrušen už v roce 1968.

Na základě tohoto zákona bylo ve spolkové republice do roku 1969 odsouzeno kolem 50 000 mužů, někteří i k několikaletým trestům, do roku 1994 pak dalších asi 14 000 osob. Ve východním Německu bylo do roku 1968 odsouzeno zhruba 4 000 mužů.