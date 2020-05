Chápu emoce kolem Koněva, sochu bych ale zachoval, říká německý historik

10:21 , aktualizováno 10:21

Šéf Německo-ruského muzea v Berlíně Jörg Morré sice chápe důvody, které vedly k odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze, jako historik by byl ale raději, kdyby na místě zůstala. V Berlíně by teď podobný krok možný nebyl. Německo se totiž zavázalo k péči o všechny sovětské památníky připomínající druhou světovou válku, a to i případě, že obsahují Stalinovy citáty.