Feťák Hitler. Vegetariánský krutovládce bral opiáty i steroidy z prasat

Za závislého na drogách označil Hitlera německý deník Süddeutsche Zeitung. Ten vyzpovídal berlínského publicistu a spisovatele Normana Ohlera, který je autorem odborné knihy o drogách v nacistickém režimu. V češtině vyšla pod názvem Totální rauš. Drogy ve třetí říši.



Ohler zdůrazňuje, že konzumace drog nesnižuje Hitlerovu vinu za jeho zločiny. Jakoby říkal: žádný rauš nemohl být tak velký, aby zatemnil zjevnost nacistického bezpráví.

Hitler se jako vegetarián ani nedotkl řízku, ale od doktora Morella (1886–1948) si nechal vpichovat látky z prasat. „Pro Hitlera byl neškodným domácím doktorem. Hitler obecně nedůvěřoval lékařům, patrně proto, že se bál, že o něm mohou vědět víc než on sám. Morell byl (ale) samotář a nebyl za ním žádný aparát ani organizace – ideální pro Hitlera,“ řekl Ohler.

Hitler se s Morellem seznámil v roce 1936 v Mnichově. Svým osobním lékařem jej učinil poté, co ho zbavil trávicích obtíží. Morell Hitlerovi zprvu vstřikoval do žíly vitaminy jako hercům. Drogy přidal až během druhé světové války mezi lety 1939 až 1945.

Spouštěčem byl podle Ohlera podzim 1941, kdy se ukázalo, že tažení proti Sovětskému svazu se nedaří tak, jak Berlín doufal. Od té doby dostával Hitler mnoho injekcí steroidů a hormonů, které jej měly stimulovat. „V zásadě jde o klasické dopingové látky,“ uvedl Ohler.



Hormony pro Hitlera vyráběli v továrně ukradené židům

Po dobytí Ukrajiny si nechal Morell do židům ukradené továrny Milo v Olomouci vagony svážet vnitřnosti jatečních zvířat, z nichž masově vyráběl hormonální preparáty, a to i pro Hitlera. „Z orgánů vyvíjel stále nové přípravky. (…) Byly velmi pochybné. Dnes by za ně člověk skončil za mřížemi,“ poznamenal Ohler.

Hormony ze zvířat bral Hitler až do své smrti v roce 1945. Tělo má přitom tendenci se takovýmto cizím organickým látkám bránit. To by mohlo vysvětlit Hitlerův fyzický úpadek v posledních letech války, který pozorovali lidé z jeho okolí, například tělesný strážce Rochus Misch.

Nakonec přišel ke slovu i silný euforii probouzející opiát eukodal blízký heroinu. Hitler si na opiátech vytvořil závislost „přinejmenším na podzim 1944,“ tvrdí Ohler. Injekce tehdy dostával každý druhý den, prozrazují Morellovy záznamy z jednoho zářijového týdne. Vůdci byla také zdvojnásobena dávka.

Morell se stal Hitlerovým nejbližším společníkem i ovlivňovatelem. „Nikdo s Hitlerem nestrávil více času, nikdo (o něm) nevěděl víc než on. Morell měl na něj obrovský vliv. Každý den dostával Hitler několik injekcí, musel být opravdu závislý na Morellových dávkách,“ uzavřel Ohler.

