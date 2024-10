Nová hasičská zbrojnice v Německu lehla popelem, neměla protipožární alarm

Město Stadtallendorf leží v Hessensku asi sto kilometrů od Frankfurtu nad Mohanem. Hrdě odhalilo novou stavbu požární zbrojnice teprve před necelým rokem. Ve středu brzy však vyjely jednotky státních hasičů k požáru, který zde vznikl ve vozidle a pak se rychle rozšířil na celou budovu. Při události nebyl nikdo zraněný, shořelo však nejméně deset hasičských vozů. Hašení požáru se účastnili i dobrovolní hasiči, kteří spěchali k požáru vlastní stanice, píše list The Guardian.

„Pro hasiče je to noční můra vidět v plamenech vlastní stanici,“ řekl německým médiím okresní požární inspektor Lars Schäfer. Dodal, že škody se odhadují na 20–24 milionů eur.

Špičková a moderní

Při nedávném otevření budovu místní noviny Oberhessische Presse přitom označily za moderní, inovativní a špičkovou. Podle Schäfera však stanice nemusela mít ze zákona žádný požární poplach, neboť patřila místní samosprávě a byla klasifikována jako budova, v níž je umístěno vybavení, a nikoliv jako požární zbrojnice.

Prezident Sdružení hasičů spolkové země Hesensko Norbert Fischer nyní vyzval k urychlenému přezkoumání této legislativy.

Mluvčí obce uvedl, že dalšímu rozšíření plamenů na samostatné křídlo budovy zabránila až protipožární stěna, která fungovala. Přesnou příčinu nehody se zatím nepodařilo zjistit, ale podle prvních zpráv se nejspíše vznítila autonabíječka.

Požární inspektor Schäfer uvedl, že z bezpečnostních důvodů i kvůli místním bude nutné budovu co nejrychleji zrekonstruovat. Zda bude stavba do budoucna vybavena požárním poplašným systémem, je teprve předmětem diskuse, uvedli podle The Guardianu úředníci.