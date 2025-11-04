Dcera jí zasadila 13 bodných ran. Politička přežila a nyní se ujala funkce starostky

Autor: ,
  19:47
Starostkou západoněmeckého města Herdecke se v úterý stala Iris Stalzerová. Před měsícem Německem otřásla zpráva, že sociálnědemokratickou političku kdosi pobodal a že je v ohrožení života. Původní domněnka, že útok by mohl souviset s její politickou prací, se nepotvrdila. Podezřelou v případu je adoptivní dcera Stalzerové.
Iris Stalzerová po složení přísahy jako starostka německého města Herdecke (4....

Iris Stalzerová po složení přísahy jako starostka německého města Herdecke (4. listopadu 2025) | foto: CTK / DPA / Christoph Reichwein ČTK

Forenzní vyšetřovatelé pracují na místě činu v německém Herdecke poté, co zde...
Iris Stalzerová po složení přísahy jako starostka německého města Herdecke (4....
Iris Stalzerová skládá přísahu jako starostka německého města Herdecke (4....
Forenzní vyšetřovatelé pracují na místě činu v německém Herdecke poté, co zde...
20 fotografií

Město Herdecke leží v Severním Porýní-Vestfálsku a má 22 tisíc obyvatel. Sedmapadesátiletá právnička Stalzerová byla zvolena starostkou na konci září. Už 7. října vyvolala v Německu i za jeho hranicemi velkou pozornost zpráva, že komunální poličku někdo napadl.

Útok okamžitě odsoudila řada politiků včetně kancléře Friedricha Merze. Záhy se však ukázalo, že nešlo o politický čin, ale o konflikt v rodině.

Útočila dcera, řekla v nemocnici pobodaná německá starostka. Zatykač nevydali

Podle vyšetřovatelů Stalzerovou pobodala její 17letá adoptivní dcera, která předtím matku podle německých médií delší dobu trýznila ve sklepě.

Lékaři našli na těle Stalzerové 13 bodných ran a řadu poranění na hlavě. Případ státní zastupitelství zatím kvalifikovalo jako nebezpečné ublížení na zdraví. Nejasný zůstává motiv. Policie nadále zjišťuje, zda se na činu podílel i 15letý adoptivní syn Stalzerové.

Nová starostka v úterý při slavnostním uvedení do úřadu řekla, že 7. říjen pro ni byl „dnem selhání a zranitelnosti“. Navzdory tomu si je jistá, že dokáže svou novou funkci dobře vykonávat. Podle agentury DPA nebyla na starostce vidět žádná vnější zranění.

Starostka zkritizovala kancléře Merze

Případ vyvolal obrovský mediální zájem. To politička před časem v rozhovoru s webem Westfalenpost kritizovala.

„Nejsem celostátní politička ani člověk, který by měl celostátně nějaký význam,“ uvedla. „Myslím, že to mohlo být celé mnohem ohleduplnější. A myslím také, že někde byly překročeny i právní hranice, bohužel,“ dodala.

Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem

Kritizovala mimo jiné kancléře Merze, který ihned útok na zvolenou starostku označil za „odporný čin“, který musí policie rychle vyšetřit.

„Nechci panu Merzovi nic vyčítat, je mi jasné, že žijeme v rychlé době. Ale vyjadřovat se v řádu minut k věcem, o kterých vím jen málo, a mít na to názor, to je myslím krajně problematické,“ uvedla Stalzerová.

Adoptivní dcera německou starostku před pobodáním trýznila ve sklepě

I když nakonec čin nesouvisí s politickou kariérou napadené, vyvolal vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019. Pravicový radikál Stephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko.

Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.

Už v roce 2015 napadl v předvolební kampani pravicový extremista kandidátku na primátorku Kolína nad Rýnem Henriette Rekerovou. Politička utrpěla vážné zranění, den po útoku byla do funkce zvolena. Ze zranění se Rekerová plně zotavila. Po deseti letech letos v čele kolínské radnice skončila.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Dcera jí zasadila 13 bodných ran. Politička přežila a nyní se ujala funkce starostky

Starostkou západoněmeckého města Herdecke se v úterý stala Iris Stalzerová. Před měsícem Německem otřásla zpráva, že sociálnědemokratickou političku kdosi pobodal a že je v ohrožení života. Původní...

4. listopadu 2025  19:47

Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.

4. listopadu 2025  19:42

New York a další města volí starosty. Trump varoval před nástupem „komunisty“

V USA začaly v úterý místní volby, které mimo jiné rozhodnou o příštím starostovi New Yorku. Favoritem je demokrat Zohran Mamdani, který je terčem kritiky ze strany republikánského prezidenta Donalda...

4. listopadu 2025  17:06,  aktualizováno  19:36

Ženíšek si rozmyslel boj o šéfa TOP 09, chce spolupráci proti populismu

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek, který zvažoval, že bude kandidovat na šéfa TOP 09, se nakonec rozhodl, že bude aspirovat na nižší pozici. „Rozhodl jsem se kandidovat na...

4. listopadu 2025

Dočká se Česko nového kardinála? Vše je na papeži, nastává generační obměna

Kdy bude mít Česko zase kardinála, nelze předpokládat. Jeho jmenování záleží na papeži, tvrdí pomocný biskup pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer. S Dominikem Dukou Česko přišlo o jediného...

4. listopadu 2025  18:40

Polský prezident Nawrocki navštíví Prahu ještě tento měsíc, uvádí místní média

Polský prezident Karol Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu. V české metropoli se sejde se svým protějškem Petrem Pavlem a s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. V úterý o tom...

4. listopadu 2025  18:23

Škrcení v pornografii je návodné, zakážeme to, rozhodla britská vláda

Velká Británie zakáže online pornografii zobrazující škrcení. Držení a zveřejňování podobných materiálů se stane trestným činem podle dodatku k návrhu zákona o kriminalitě a policii, který nyní...

4. listopadu 2025  17:36

Soudce Kafku propustili z vazby. Musela se za něj zaručit manželka

Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu...

4. listopadu 2025  17:28,  aktualizováno  17:35

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Karlovarský kraj zatím povede náměstek, nástupce Vildumetzové zvolí v prosinci

Jak avizovala, karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z ANO v úterý rezignovala na svou funkci. Do 8. prosince, kdy bude na zastupitelstvu kraje zvolen její nástupce, kraj povede 1....

4. listopadu 2025  17:07

Do Evropy dorazila vlna ukrajinských kluků. V Česku nejspíš končí u pásu

Premium

Jen co Ukrajina otevřela hranice pro mladé muže, země západní Evropy zaznamenaly prudký nárůst počtu žádostí o dočasnou ochranu. Poslední příkladem je Švýcarsko, kde mladí Ukrajinci dnes podávají asi...

4. listopadu 2025

Pospíšil nebude kandidovat na předsedu TOP 09. Chci se věnovat dceři, říká

Poslanec Jiří Pospíšil nebude na sobotním sjezdu kandidovat na šéfa TOP 09. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlil, že i přes početné krajské nominace se bude chtít stát pouze místopředsedou. Podle svých...

4. listopadu 2025  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.