Dcera zvolené starostky západoněmeckého města Herdecke svou matku před pobodáním trýznila ve sklepě. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly agentura DPA či bulvární list Bild. Případ napadení komunální političky Iris Stalzerové vyvolal velkou pozornost v Německu i za jeho hranicemi.
Policie a záchranné služby zasahují v Herdecke poté, co tam neznámý útočník...

Policie a záchranné služby zasahují v Herdecke poté, co tam neznámý útočník pobodal nově zvolenou starostku Iris Stalzerovou. (7. října 2025) | foto: Alex TalashČTK

Policie a záchranné služby zasahují v Herdecke poté, co tam neznámý útočník...
Sociální demokratka Iris Stalzerová, která se stala starostkou německého města...
Forenzní vyšetřovatelé pracují na místě činu v německém Herdecke poté, co zde...
Policie a záchranné služby zasahují v Herdecke poté, co tam neznámý útočník...
Stalzerová byla zvolena starostkou města Herdecke v Severním Porýní-Vestfálsku, které má 22 000 obyvatel, teprve na konci září. Funkce by se měla ujmout 1. listopadu. Zda jí to umožní zdravotní stav, zatím není jasné. V úterý Německem otřásla zpráva, že byla politička pobodána a je v ohrožení života. Původně se mělo za to, že by útok mohl souviset s její politickou činností. Záhy se ale ukázalo, že šlo o konflikt v rodině.

Policie ve středu na tiské konferenci uvedla, že 57letá komunální politička už je ve stabilizovaném stavu a že při výslechu uvedla, že ji pobodala její 17letá adoptivní dcera. Kromě ní policisté zadrželi i 15letého adoptivního syna Stalzerové. Na místě činu byly podle vedoucí zásahu nalezeny dva nože. Případ státní zastupitelství zatím kvalifikovalo jako nebezpečné ublížení na zdraví.

Útočila dcera, řekla v nemocnici pobodaná německá starostka. Zatykač nevydali

Podle zdrojů agentury DPA a bulvárního listu Bild 17letá dívka svou matku ve středu před pobodáním a přivoláním záchranářů delší dobu trýznila ve sklepě jejich domu. Se sprejem a zapalovačem v ruce matce mimo jiné vyhrožovala, že jí zapálí vlasy a oblečení. Z domu byla podle svědků slyšet ve středu hlasitá hádka. Před příjezdem záchranářů někdo odstranil v domě stopy krve. Do telefonu podle policie 17letá dívka tvrdila, že se její matka stala obětí loupežného přepadení.

Nejasný zůstává motiv činu. Podle policie měly obě děti Stalzerové z minulosti u policie záznam. Média v úterý psala o případu domácího násilí.

Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech

I když nakonec podle všeho nesouvisí s politikou, vyvolal případ vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019. Pravicový radikál Stephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko. Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.

Už v roce 2015 napadl v předvolební kampani pravicový extremista kandidátku na primátorku Kolína nad Rýnem Henriette Rekerovou. Politička utrpěla vážné zranění, den po útoku byla do funkce zvolena. Ze zranění se Rekerová plně zotavila. Po deseti letech letos v čele kolínské radnice skončí.

