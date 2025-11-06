„Hrůzostrašný objev.“ V Německu někdo namaloval na auta hákové kříže krví

  13:37aktualizováno  14:05
Téměř pět desítek aut, několik domů i poštovních schránek někdo ve středu pomaloval v německém městě Hanau pravděpodobně lidskou krví. Neznámý pachatel či pachatelé přitom na mnoha místech nakreslili hákové kříže, informovala ve čtvrtek hesenská policie.

Případ se odehrál ve čtvrti Lamboy, kde svědek ohlásil jedno z pomalovaných aut policii ve středu večer. Policisté píší o „hrůzostrašném objevu“. Pozadí činu zůstává zatím nejasné. Policie nemá žádné informace o případných zraněných, o jejichž krev by se mohlo jednat.

Téměř pět desítek aut, několik domů i poštovních schránek pomaloval pachatel či pachatelé v německém městě Hanau lidskou krví. (6. listopadu 2025)
Kauzu zatím policisté vyšetřují jako poškození cizí věci a používání protiústavních symbolů. Hákový kříž, který byl symbolem nacistů, je v Německu zakázaný.

Středoněmecké město Hanau se do médií dostalo před pěti lety, kdy v něm při střelbě zahynulo devět lidí. Útok měl na svědomí pravicový extremista a všichni mrtví ve věku 21 až 44 let měli migrační kořeny, stejně jako většina zraněných. Třiačtyřicetiletý pachatel a jeho 72letá matka byli později nalezeni mrtví ve svém bytě. Šlo o jeden z nejhorších rasistických útoků v Německu od druhé světové války.

Zábavní park v Německu odstavil kolotoč, připomínal hákové kříže

„Zrovna v našem městě, které hluboce poznamenal rasistický útok z 19. února 2020, vyvolává takový čin hluboké zděšení,“ uvedl primátor města Claus Kaminsky. Podle něj nemají hákové kříže v Hanau co dělat. „Nedopustíme, aby takové symboly zasévaly strach a rozdělovaly,“ dodal primátor.

„Hrůzostrašný objev." V Německu někdo namaloval na auta hákové kříže krví

