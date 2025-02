V Hamburku se srazil vlak s náklaďákem, nejméně dvanáct lidí je zraněných

Srážka se odehrála na přejezdu v hamburské městské části Rönneburg. Místy vede železnice jihovýchodním směrem na město Lüneburg. Vlak měl namířeno přes Brémy do Mnichova. Nejel koridorem, kterým jezdí vlaky z Prahy přes Berlín do Hamburku a dál do Flensburgu na severu Německa.

Hasiči uvedli, že se srazil vlak ICE a tahač a podle nejnovějších informací si nehoda vyžádala dvanáct zraněných, z toho deset lehce. Jaký je stav dvou dalších lidí, neuvedli. „Hamburští hasiči jsou na místě zastoupeni osmdesáti příslušníky,“ dodali.