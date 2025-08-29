Patří Sauronovi? Hledáme pána prstenu, oznámily ztráty a nálezy v Hamburku

  9:23
Hamburská ústřední kancelář ztrát a nálezů vydala kuriózní výzvu: hledá pána prstenu. Nedaleko jednoho z místních nákupních center se totiž našel prsten s nápisem v černé řeči, kterou pro svá díla vymyslel autor fantasy románů J. R. R. Tolkien.

Prsten moci z trilogie Pán prstenů | foto: Profimedia.cz

„Patří prsten Sauronovi, Glumovi či přece jen Pytlíkům?“ ptá se ve výzvě na Instagramu kancelář ztrát a nálezů s odkazem na postavy z Tolkienových fantasy románů. „Vyzkoušeli jsme ho a nebyli jsme neviditelní,“ dodává s tím, že prsten se našel 13. srpna a majitel má možnost si jej vyzvednout do 13. února.

Prsten s nápisem v černé řeči hraje ústřední roli v Tolkienových knihách: v Hobitovi a sérii Pán prstenů. Nalezený šperk je vyrobený podle prstenu, který se objevil ve filmech Petera Jacksona na motivy Tolkienových děl.

Podle šéfa hamburské ústřední kanceláře ztrát a nálezů však nalezený šperk není zlatý. „Je to kovový kroužek, ale není ze zlata,“ řekl Richard Emmel listu Bild. Podobné se podle něj prodávají zhruba za 60 eur (zhruba 1 500 korun).

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

29. srpna 2025  9:23

Zemřel slavný ruský skladatel Rodion Ščedrin, autor světoznámých baletů

V noci na pátek zemřel známý ruský hudební skladatel Rodion Ščedrin, autor světoznámých baletů. Bylo mu 92 let. O úmrtí „jednoho z největších géniů současnosti“ a „světového klasika“ informovalo...

29. srpna 2025  9:21

Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 procent získá Colt CZ za již...

29. srpna 2025  8:51,  aktualizováno  9:15

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

29. srpna 2025  8:28

Praha nemusí vyklidit část obří skládky. Majitel pozemků s žalobou neuspěl

Obvodní soud pro Prahu 5 se ve čtvrtek zastal hlavního města, které žaloval zastupitel Velké Chuchle Pavel Klán (ODS). Ten má v tamním katastru dva pozemky ležící pod obří skládkou vytvořenou již za...

29. srpna 2025  7:45

Ukrajinci mohou získat střely, které doletí daleko za frontu. USA schválily jejich prodej

Administrativa prezidenta Spojených států Donalda Trumpa souhlasí s možným prodejem 3350 střel ERAM a příslušného navigačního vybavení Ukrajině. Nákup by napadenou zemi stál 825 milionů dolarů (cca...

29. srpna 2025  7:39

Falešní četníci oklamali francouzské seniory. Okradli je v přepočtu o 6 milionů

Ve čtvrtek se třem mužům, kteří se vydávali za četníky, podařilo oklamat seniory ve Francii a připravit je o zlato a hotovost v hodnotě přes šest milionů korun. O případu informovala s odkazem na...

29. srpna 2025  7:39

Končí lhůta pro žádost o korespondenční volbu poslanců. Lidí se zatím přihlásilo méně, než se čekalo

Lidé, kteří se chystají v podzimních sněmovních volbách volit z ciziny, mají do pátečního odpoledne poslední možnost písemně požádat o korespondenční formu hlasování. Hlasovat poštou budou moci jen...

29. srpna 2025  6:55

„Zaskočili jsme je.“ Sedm stovek policistů vtrhlo v Berlíně do bašty krajní levice

Na sedm stovek policistů provedlo ve čtvrtek rozsáhlou razii ve známém berlínském squatu Rigaer 94, který od pádu komunistického režimu v Německu patří k hlavním sídlům krajně levicové scény. Za...

29. srpna 2025  6:49

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

29. srpna 2025  6:26

Stojí jako Rolls-Royce, měří 25 metrů. Na Žatecku rozjeli novou česačku chmele

Nový moderní stroj, k jehož obsluze je potřeba mnohem méně lidí než u jeho předchůdců, pomáhá na hospodářství ve Stekníku na Žatecku se zpracováním chmele. Téměř 25 metrů dlouhá česací mašina v ceně...

29. srpna 2025  5:45

Pacientů s demencí přibývá, nejčastěji trpí Alzheimerem. Nadějí jsou nové léky

Premium

Zapomínání, zmatenost, poruchy řeči, špatná orientace v čase a prostoru, bloudění i na známých místech. To jsou jen některé z příznaků rozvíjející se demence zejména u starších osob. Končí většinou...

29. srpna 2025

