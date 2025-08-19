Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici

Pravicově extremistický aktivista z Halle byl pravomocně odsouzen už v roce 2023. V pondělí na sociální síti X oznámil, že nastupuje do vězení. Ovšem nikoliv mužského, nýbrž ženského.
Podle informací německého deníku Bild totiž Liebich krátce před nástupem trestu využil zákona o sebeurčení pohlaví, jenž umožňuje lidem starším 14 let změnit úředně pohlaví bez nutnosti operace či hormonální léčby.
Od té doby Liebich vystupuje pod jménem Marla-Svenja a oficiálně je registrován jako žena. Z toho důvodu jej státní zastupitelství poslalo do ženské věznice v Chemnitzu.
Ironií ale je, že muž, který se léta posmíval genderovým tématům, nyní sám využil zákon, který měl původně usnadnit život transsexuálním a intersexuálním lidem.
Saské ministerstvo spravedlnosti už dříve uvedlo, že v podobných případech rozhoduje o umístění vězně na základě jeho registrovaného pohlaví a následně i individuálního posouzení. V případě Marly-Svenji Liebichové to znamená nástup k trestu do ženského zařízení.