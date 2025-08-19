Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici

Autor:
  20:18
Německý neonacista Sven Liebich putuje z rozhodnutí soudu na 18 měsíců do vězení za podněcování k nenávisti a násilí. Využil přitom zákona, který umožňuje právní změnu pohlaví pouhým čestným prohlášením. Nyní má za křestní jméno Marla-Svenja. Trest si tak odpyká v ženské věznici v Chemnitzu.
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, byl v roce 2023 pravomocně odsouzen...
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, byl v roce 2023 pravomocně odsouzen...
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...
6 fotografií

Pravicově extremistický aktivista z Halle byl pravomocně odsouzen už v roce 2023. V pondělí na sociální síti X oznámil, že nastupuje do vězení. Ovšem nikoliv mužského, nýbrž ženského.

Německá kontrarozvědka prohlásila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou

Podle informací německého deníku Bild totiž Liebich krátce před nástupem trestu využil zákona o sebeurčení pohlaví, jenž umožňuje lidem starším 14 let změnit úředně pohlaví bez nutnosti operace či hormonální léčby.

Od té doby Liebich vystupuje pod jménem Marla-Svenja a oficiálně je registrován jako žena. Z toho důvodu jej státní zastupitelství poslalo do ženské věznice v Chemnitzu.

Strach německého venkova. Extremisté skupují nemovitosti, budují své „Říše“

Ironií ale je, že muž, který se léta posmíval genderovým tématům, nyní sám využil zákon, který měl původně usnadnit život transsexuálním a intersexuálním lidem.

Saské ministerstvo spravedlnosti už dříve uvedlo, že v podobných případech rozhoduje o umístění vězně na základě jeho registrovaného pohlaví a následně i individuálního posouzení. V případě Marly-Svenji Liebichové to znamená nástup k trestu do ženského zařízení.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...

19. srpna 2025  21:03

Drůbežárna dodala kuřecí stehna s listerií. Prodávala je Jednota, COOP i Rohlík.cz

Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, maso podle vyšetření obsahovalo bakterie listerie. V tiskové zprávě o tom v...

19. srpna 2025  20:56

Vojáky posílat nechce, mír na Ukrajině by Trump mohl vynutit nasazením letectva

Prezident USA Donald Trump vyloučil, že by v rámci diskutovaných bezpečnostních záruk poslal americké vojáky na Ukrajinu. Připustil nicméně, že by mohl poskytnout Ukrajině a evropským státům ochotným...

19. srpna 2025  20:46

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici

Německý neonacista Sven Liebich putuje z rozhodnutí soudu na 18 měsíců do vězení za podněcování k nenávisti a násilí. Využil přitom zákona, který umožňuje právní změnu pohlaví pouhým čestným...

19. srpna 2025  20:18

Putin chtěl jednat se Zelenským v Moskvě. Nabízí se Ženeva, Vídeň i Budapešť

Sotva dohodl americký prezident Donald Trump setkání šéfa Kremlu Vladimira Putina s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským s cílem ukončit válku, ihned se začalo spekulovat o tom, kde by se...

19. srpna 2025  14:37,  aktualizováno  20:10

Kdo a proč radí ministrům. Úřady utratí o 50 milionů víc než loni

Premium

Bezmála 154 milionů korun zaplatila v prvním pololetí letošního roku ministerstva a Úřad vlády poradcům, členům poradních orgánů a advokátům. To je zhruba o 50 milionů víc, než jim poslala loni v...

19. srpna 2025

Mírnit očekávání a zesílit sankce. Jednání o Ukrajině je na začátku, řekl Pavel

Jednání světových lídrů o válce na Ukrajině jsou na začátku, očekávání je potřeba zatím mírnit. Novinářům to v úterý v Lánech řekl prezident Petr Pavel. Podle něj je třeba stále tlačit na Rusko...

19. srpna 2025  18:24,  aktualizováno  19:18

NATO rozšíří podzemní pavučinu. Napojí Česko na strategický přísun paliva

Propojuje vojenské letecké základny, rafinerie, přístavy, civilní letiště i čerpací stanice i skladovací zásobníky napříč Evropou. V případě válečného konfliktu má zaručit strategický přísun paliva...

19. srpna 2025  18:57

Řemeslníci přišli při razii u Jiřikovského o nářadí. My ho nemáme, brání se policie

Řemeslníci z firmy Alnus ze Strážnice se marně snaží získat zpět nářadí za statisíce korun, které zůstalo v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi po policejní razii kvůli daru bitcoinů v hodnotě...

19. srpna 2025  18:49

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Los Emil, který putoval po Česku, odešel za hranice. Spatřili ho v Rakousku

Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice a zavítal i na Slovensko, patrně doputoval do Rakouska. Rakouská policie potvrdila, že zvíře bylo v úterý spatřeno mimo jiné v...

19. srpna 2025  18:45

Finský poslanec zemřel v budově parlamentu. Média mluví o sebevraždě

Třicetiletý finský poslanec za opoziční sociální demokracii Eemeli Peltonen v úterý zemřel přímo v budově finského parlamentu. Policie podle agentury AFP uvedla, že v tuto chvíli nemá podezření na...

19. srpna 2025  18:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.