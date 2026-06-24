Koupaliště zakázalo vstup lidem, kteří neumějí německy. Zrušte to, žádá město

Halle leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a má zhruba 220 tisíc obyvatel. Vedení jeho radnice se podle mluvčího Draga Bocka s provozovatelem koupaliště spojilo telefonicky a poslalo mu i dopis. V něm ho vyzvalo, aby sporný zákaz zrušil, protože podle něj odporuje nájemní smlouvě. Navíc podle Bocka poškozuje obraz města.
Provozovatel koupaliště Mathias Nobel v pondělí řekl, že zákaz vstupu lidem bez dostatečné znalosti němčiny vydal po víkendovém incidentu. Musel zachraňovat z hluboké vody dítě, které mu nerozumělo.
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„Musíme si být jistí, že návštěvnice a návštěvníci rozumějí pravidlům pro koupání, a být v tom důslední, abychom zajistili bezpečnost lidí, kteří se přijdou vykoupat,“ řekl Nobel.
O tom, kdo může a kdo nemůže na koupaliště vstoupit, by měl podle něj rozhodovat pokladní u vstupu na základě krátkého rozhovoru s návštěvníkem.
„U vstupu se u nás mluví německy. Když si u vstupu všimneme, že má někdo problémy se domluvit, rozhodneme v konkrétních případech, jak dál postupovat,“ řekl Nobel. „Naše jezero je na některých místech hluboké až 13 metrů. To je prostě nebezpečné,“ dodal.
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Podle města Halle je však takový zákaz nepřiměřený. Provozovateli nabídlo pomoc, aby dokázal zajistit bezpečnost na koupališti. „Pomoc by mohla mít podobu piktogramů, překladu či QR kódů s vícejazyčnou nabídkou,“ řekl mluvčí hallské radnice.