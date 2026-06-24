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Koupaliště zakázalo vstup lidem, kteří neumějí německy. Zrušte to, žádá město

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  9:11
Přírodní koupaliště u jezera Heidesee v německém městě Halle (30. července 2024)

Přírodní koupaliště u jezera Heidesee v německém městě Halle (30. července 2024) | foto: ČTK

Přírodní koupaliště u jezera Heidesee v německém městě Halle (29. dubna 2022)
Přírodní koupaliště u jezera Heidesee v německém městě Halle (29. dubna 2022)
Přírodní koupaliště u jezera Heidesee v německém městě Halle (29. dubna 2022)
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Východoněmecké město Halle vyzvalo koupaliště, které leží na jeho území, aby zrušilo kontroverzní zákaz vstupu lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé ho zdůvodňovali tím, že návštěvníci musejí dodržovat řád, a neumí-li německy, nemohou si jej přečíst. Vysloužili si za to obvinění z rasismu a xenofobie, řada lidí na sociálních sítích je však podpořila.

Halle leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a má zhruba 220 tisíc obyvatel. Vedení jeho radnice se podle mluvčího Draga Bocka s provozovatelem koupaliště spojilo telefonicky a poslalo mu i dopis. V něm ho vyzvalo, aby sporný zákaz zrušil, protože podle něj odporuje nájemní smlouvě. Navíc podle Bocka poškozuje obraz města.

Provozovatel koupaliště Mathias Nobel v pondělí řekl, že zákaz vstupu lidem bez dostatečné znalosti němčiny vydal po víkendovém incidentu. Musel zachraňovat z hluboké vody dítě, které mu nerozumělo.

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„Musíme si být jistí, že návštěvnice a návštěvníci rozumějí pravidlům pro koupání, a být v tom důslední, abychom zajistili bezpečnost lidí, kteří se přijdou vykoupat,“ řekl Nobel.

O tom, kdo může a kdo nemůže na koupaliště vstoupit, by měl podle něj rozhodovat pokladní u vstupu na základě krátkého rozhovoru s návštěvníkem.

„U vstupu se u nás mluví německy. Když si u vstupu všimneme, že má někdo problémy se domluvit, rozhodneme v konkrétních případech, jak dál postupovat,“ řekl Nobel. „Naše jezero je na některých místech hluboké až 13 metrů. To je prostě nebezpečné,“ dodal.

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Podle města Halle je však takový zákaz nepřiměřený. Provozovateli nabídlo pomoc, aby dokázal zajistit bezpečnost na koupališti. „Pomoc by mohla mít podobu piktogramů, překladu či QR kódů s vícejazyčnou nabídkou,“ řekl mluvčí hallské radnice.

Halle

Halle

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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